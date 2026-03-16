יום שלישי, 17.03.2026 שעה 02:01
כדורגל עולמי

ניימאר מחוץ לסגל ברזיל, טיאגו זומן לראשונה

שחקן סנטוס שהיה בלב השיח לגבי הזימון הנוכחי נותר בחוץ, סגן מלך השערים בפרמייר ליג זכה לזימון בכורה. ויניסיוס וראפיניה נכנסו. וגם: את מי שכח?

ניימאר (IMAGO)
בצל הדיווחים הרבים סביב ניימאר בתקופה האחרונה, קרלו אנצ’לוטי פרסם היום (שני) את סגל נבחרת ברזיל לחלון הנבחרות הקרוב ושחקנה של סנטוס נותר מחוץ לזימון בצל הפציעה ממנה סבל בתקופה האחרונה.

הכוכב ייאלץ להרשים ולהוכיח את עצמו בחודשים שנשארו עד המונדיאל כדי לזכות באחד המקומות שלא נעולים בסגל של המאמן האיטלקי. על פי התקשורת הברזילאית, 18 שחקנים נעולים בסגל מבחינת אנצ’לוטי כך שאין הרבה מקומות פנויים.

מהצד השני, בצל היעדרויות של מספר שחקנים מרכזיים בדמות רודריגו ואדר מיליטאו מריאל מדריד וברונו גימראייש מניוקאסל. מהצד השני, סגן מלך השערים בפרמייר ליג, איגור טיאגו מבורנמות’, זכה לזימון בכורה כשראיאן מבורנמות’ נכנס  אף הוא לזימון הנוכחי. גם גבריאל סארה מגאלטסראיי זכה לזימון בכורה.

איגור טיאגו, זימון בכורה לנבחרת (IMAGO)איגור טיאגו, זימון בכורה לנבחרת (IMAGO)

בחלון הנבחרות הקרוב לנבחרת ברזיל יהיו שני משחקי ידידות מעניינים. הם יפגשו את צרפת ב-26.3 ולאחר מכן את קרואטיה ב-31.3. בהמשך יהיה להם משחק ידידות אחרון לפני המונדיאל מול פנמה ב-31.5.

רגע מצחיק התרחש בעת הצגת הסגל לצמד המשחקים, כשאנצ’לוטי הקריא שחקן שחקן שזומן, אבל שכח להציג את ז’ואאו פדרו, חלוצה של צ’לסי שחווה עונה נהדרת. רגע לפני שאלות העיתונאים, עודכן המאמן הוותיק שהשמיט את שמו, הכריז על “טעות” והוסיף את כוכב הבלוז.

זז'ואאו פדרו. אנצ'לוטי נזכר בו בזמן (רויטרס)

הסגל המלא

שוערים: אליסון (ליברפול), אדרסון (פנרבחצ’ה) ובנטו (אל-נאסר).

הגנה: מרקיניוס (פ.ס.ז’), גבריאל (ארסנל), ברמר (יובנטוס), דנילו (פלמנגו), אלכס סנדרו (פלמנגו), ווסלי (רומא), דאגלס סנטוס (זניט), רוג’ר איבאנייז (אל אהלי), לאו פריירה (פלמנגו).

קישור: קאסמירו (מנצ’סטר יונייטד), אנדריי סנטוס (צ’לסי), גבריאל סארה (גלאטסראיי), דנילו (בוטאפוגו), פאביניו (אל איתיחאד).

התקפה: ויניסיוס (ריאל מדריד), ראפיניה (ברצלונה), מתאוס קוניה (מנצ’סטר יונייטד), ז’ואאו פדרו (צ’לסי), גבריאל מרטינלי (ארסנל), לואיס אנריקה (זניט), איגור טיאגו (ברנטפורד), ראיאן (בורנמות’) ואנדריק (ליון).

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
