יום שני, 16.03.2026 שעה 19:02
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ללא סיום הליגה, לא יהיו נציגות לישראל באירופה

סכנה קיומית לכדורגל בארץ: הוראת השעה שקבעה ב-75% הצלחה אינה חלה על הליגות המקצועיות. הנזק הכלכלי עלול להוביל לקריסה. וגם: ההתנגדות ל"בועה"

|
רוי רביבו. לא יהיו ישראליות באירופה? (IMAGO)
הכדורגל הישראלי ניצב בימים אלו בפני אחד האיומים הגדולים בתולדותיו, מלכוד משפטי ותקנוני שעלול להמיט אסון כלכלי ומקצועי על קבוצות הכדורגל בישראל. בעוד שבליגות הנמוכות ובליגות הנוער קיימת הוראת שעה המאפשרת לקבוע עולות, יורדות ואלופות לאחר השלמת 75% מהמשחקים, התקנה הזו אינה תקפה בליגת העל ובליגה הלאומית.

המשמעות היא חד משמעית: אם העונה לא תגיע לסיומה המלא על כר הדשא, לא ניתן יהיה להכריז על זהות האלופה וחשוב מכך לא ניתן יהיה לקבוע מי הן הנציגות הישראליות למפעלים האירופיים בעונה הבאה. אי רישום קבוצות לליגת האלופות, לליגה האירופית ולקונפרנס ליג אינו רק מכה מקצועית אנושה, אלא בראש ובראשונה נזק כספי אדיר.

מדובר באובדן הכנסות של עשרות מיליוני שקלים מזכויות שידור, מענקי מיקום וכרטיסים, נזק שעלול להדהד שנים קדימה ולפגוע אנושות בדירוג של ישראל באירופה. הכדורגל הישראלי מוצא את עצמו בתוך מבוי סתום שבו כל תרחיש של עצירת הליגה מוביל לכאוס משפטי וכלכלי בלתי הפיך. גם קביעת היורדות מליגת העל והעולות מהליגה הלאומית , גם באותה בעיה. 

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

התנגדות אצל חלק מהקבוצות להצעת ה”בועה” של השר זוהר

בתוך כך, דבריו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר בתוכנית "שיחת היום" של ONE, בהם קרא לכדורגל הישראלי להיערך לקיום "בועה" בחו"ל כדי לסיים את העונה, עוררו סערה בקרב חלק מהקבוצות. בכירים בספורט הישראלי הגיבו בביטול להצעה ואמרו כי מדובר ברעיון שאינו בר ביצוע בעת הנוכחית. לדבריהם מדובר בהצעה מנותקת.

לדבריהם, המציאות המדינית והביטחונית הופכת את האפשרות הזו לבלתי רלוונטית שכן אף מדינה לא תסכים לארח כאן 30 קבוצות ישראליות על צוותיהן בתקופה כזו. מה גם שלטענת אותם גורמים, אף מדינה לא יכולה באמצע העונה לתת לכדורגל הישראלי 6-8 אצטדיונים לפחות כדי לסיים את העונה כמו שצריך. המלכוד רק הולך ומחמיר, והפתרון לסיום העונה נראה כרגע רחוק מתמיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
