ללא סיום הליגה, לא יהיו נציגות לישראל באירופה

הכדורגל הישראלי ניצב בימים אלו בפני אחד האיומים הגדולים בתולדותיו, מלכוד משפטי ותקנוני שעלול להמיט אסון כלכלי ומקצועי על קבוצות הכדורגל בישראל. בעוד שבליגות הנמוכות ובליגות הנוער קיימת הוראת שעה המאפשרת לקבוע עולות, יורדות ואלופות לאחר השלמת 75% מהמשחקים, התקנה הזו אינה תקפה בליגת העל ובליגה הלאומית.

המשמעות היא חד משמעית: אם העונה לא תגיע לסיומה המלא על כר הדשא, לא ניתן יהיה להכריז על זהות האלופה וחשוב מכך לא ניתן יהיה לקבוע מי הן הנציגות הישראליות למפעלים האירופיים בעונה הבאה. אי רישום קבוצות לליגת האלופות, לליגה האירופית ולקונפרנס ליג אינו רק מכה מקצועית אנושה, אלא בראש ובראשונה נזק כספי אדיר.

מדובר באובדן הכנסות של עשרות מיליוני שקלים מזכויות שידור, מענקי מיקום וכרטיסים, נזק שעלול להדהד שנים קדימה ולפגוע אנושות בדירוג של ישראל באירופה. הכדורגל הישראלי מוצא את עצמו בתוך מבוי סתום שבו כל תרחיש של עצירת הליגה מוביל לכאוס משפטי וכלכלי בלתי הפיך. גם קביעת היורדות מליגת העל והעולות מהליגה הלאומית , גם באותה בעיה.

התנגדות אצל חלק מהקבוצות להצעת ה”בועה” של השר זוהר

בתוך כך, דבריו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר בתוכנית "שיחת היום" של ONE, בהם קרא לכדורגל הישראלי להיערך לקיום "בועה" בחו"ל כדי לסיים את העונה, עוררו סערה בקרב חלק מהקבוצות. בכירים בספורט הישראלי הגיבו בביטול להצעה ואמרו כי מדובר ברעיון שאינו בר ביצוע בעת הנוכחית. לדבריהם מדובר בהצעה מנותקת.

לדבריהם, המציאות המדינית והביטחונית הופכת את האפשרות הזו לבלתי רלוונטית שכן אף מדינה לא תסכים לארח כאן 30 קבוצות ישראליות על צוותיהן בתקופה כזו. מה גם שלטענת אותם גורמים, אף מדינה לא יכולה באמצע העונה לתת לכדורגל הישראלי 6-8 אצטדיונים לפחות כדי לסיים את העונה כמו שצריך. המלכוד רק הולך ומחמיר, והפתרון לסיום העונה נראה כרגע רחוק מתמיד.