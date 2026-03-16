יום שני, 16.03.2026 שעה 18:24
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

מחר: נבחרת ישראל חותמת את שלב הבתים

לאחר מאזן מושלם של חמישה ניצחונות בשלב הראשון, השחקניות של שירה העליון יפגשו את אירלנד למשחק הנעילה. המאמנת: "רוצות להמשיך את המומנטום"

שירה העליון (שחר גרוס)
שירה העליון (שחר גרוס)

אחרי חמישה ניצחונות מחמישה משחקים והבטחת המקום הראשון בבית, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל תנעל מחר (שלישי, 18:30) את שלב הבתים הראשון במוקדמות אליפות אירופה עם משחק נגד אירלנד.

המשחק נגד האיריות ייערך בלטביה בשל החלטת האיגוד המקומי שלא לארח את הנבחרת במדינתן. הנבחרת למעשה חזרה ללטביה אחרי ניצחון חוץ מרשים בלוקסמבורג שהבטיח את ראשות הבית, כאשר הפעם היא תהיה האורחת. 

במפגש הקודם בין הנבחרות ישראל השיגה ניצחון 86:93 לאחר הארכה. לאורך כל החלון הנוכחי מציגה ישראל הגנה נהדרת, הרבה יותר טובה מהחלון הקודם, שמאפשרת לה לברוח בשלב מוקדם יחסית במשחק ולהכריע אותו. 

שיר תירוש (איגוד הכדורסל)



עבור אירלנד מדובר במשחק קריטי, שכן במקרה של הפסד האיריות לא תעפלנה לשלב הבא, בעוד ניצחון עשוי להשאיר אפשרות להעפיל כאחת משלוש נבחרות מתוך חמש שבמקום השלישי.

שירה העליון, מאמנת הנבחרת, התייחסה ליריבה: "אירלנד נבחרת אגרסיבית עם יכולת חדירה וקליעה מחוץ לקשת. במשחק הקודם ספגנו 86 נקודות, ברוב שלבי המשחק היינו בפיגור ונרצה להתחיל מרוכזות. חשוב לנו להמשיך להיות ממושמעות טקטית ולהיצמד לתוכנית המשחק. בשני משחקים האחרונים שיפרנו את ההגנה והורדנו משמעותית את היריבות בסקור. בנוסף, להמשיך את המומנטום החיובי בהתקפה של משחק קבוצתי וקבלת החלטות טובה".

לאחר המשחק מחר, פני הנבחרת יהיו להגרלת שלב הבתים הבא. ההגרלה תיערך ב-31 במרץ, כאשר טרם ידוע באיזה דרג תהיה ישראל. חלון המשחקים הבא ייערך בנובמבר ולאחר מכן ייערך חלון פברואר שינעל את משחקי המוקדמות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */