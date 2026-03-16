מחר: נבחרת ישראל חותמת את שלב הבתים

אחרי חמישה ניצחונות מחמישה משחקים והבטחת המקום הראשון בבית, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל תנעל מחר (שלישי, 18:30) את שלב הבתים הראשון במוקדמות אליפות אירופה עם משחק נגד אירלנד.

המשחק נגד האיריות ייערך בלטביה בשל החלטת האיגוד המקומי שלא לארח את הנבחרת במדינתן. הנבחרת למעשה חזרה ללטביה אחרי ניצחון חוץ מרשים בלוקסמבורג שהבטיח את ראשות הבית, כאשר הפעם היא תהיה האורחת.

במפגש הקודם בין הנבחרות ישראל השיגה ניצחון 86:93 לאחר הארכה. לאורך כל החלון הנוכחי מציגה ישראל הגנה נהדרת, הרבה יותר טובה מהחלון הקודם, שמאפשרת לה לברוח בשלב מוקדם יחסית במשחק ולהכריע אותו.

עבור אירלנד מדובר במשחק קריטי, שכן במקרה של הפסד האיריות לא תעפלנה לשלב הבא, בעוד ניצחון עשוי להשאיר אפשרות להעפיל כאחת משלוש נבחרות מתוך חמש שבמקום השלישי.

שירה העליון, מאמנת הנבחרת, התייחסה ליריבה: "אירלנד נבחרת אגרסיבית עם יכולת חדירה וקליעה מחוץ לקשת. במשחק הקודם ספגנו 86 נקודות, ברוב שלבי המשחק היינו בפיגור ונרצה להתחיל מרוכזות. חשוב לנו להמשיך להיות ממושמעות טקטית ולהיצמד לתוכנית המשחק. בשני משחקים האחרונים שיפרנו את ההגנה והורדנו משמעותית את היריבות בסקור. בנוסף, להמשיך את המומנטום החיובי בהתקפה של משחק קבוצתי וקבלת החלטות טובה".

לאחר המשחק מחר, פני הנבחרת יהיו להגרלת שלב הבתים הבא. ההגרלה תיערך ב-31 במרץ, כאשר טרם ידוע באיזה דרג תהיה ישראל. חלון המשחקים הבא ייערך בנובמבר ולאחר מכן ייערך חלון פברואר שינעל את משחקי המוקדמות.