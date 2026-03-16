יום שני, 16.03.2026 שעה 19:23
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

צ'לסי ספגה קנס כבד, ריס ג'יימס שוב נפצע

חדשות רעות לבלוז: המועדון ייאלץ לשלם כ-10 מיליון ליש"ט על עבירות מתקופת אברמוביץ', הקפטן ייעדר למספר שבועות. וגם: פדרו נטו התחמק מעוד השעיה

ריס ג'יימס (IMAGO)
צ’לסי ספגה מכה לא פשוטה היום (שני) לאחר שהפרמייר ליג הודיעה על קנס גדול בשווי 10.75 מיליון ליש”ט אותו תיאלץ לשלם, לצד איסור על צירוף שחקנים לאקדמיה למשך תשעה חודשים ואיסור על תנאי לצירוף שחקנים לקבוצה הבוגרת.

הדבר נובע מעבירות שנעשו בתקופת רומן אברמוביץ’ וקשורות לתשלומים לגורמים צד שלישי עליהם לא דיווחו כנדרש. המועדון בעידן החדש תחת טד בוהלי קיבל אחריות על ההפרות, וכעת נאלץ לשלם את המחיר.

ריס ג’יימס שוב נפצע

אם זה לא מספיק, צרות נוספות שפורסמו היום בנוגע לקבוצה נוגעות לריס ג’יימס. קפטן הקבוצה שסבל מכמות חריגה של פציעות לאורך הקריירה ייעדר שוב למספק שבועות, זאת לאחר שספג פגיעה בהאמסטרינג.

מאמנו ליאם רוסניור סיפר: “ריס הרגיש משהו במהלך המשחק מול ניוקאסל. זה באמת מתסכל, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אבל יכול לקחת שבועות”. רק לפני מספר ימים ג’יימס חתם על חוזה חדש לשש שנים במועדון, ונראה כי הוא יתחיל אותו מחוץ למגרשים.

פדרו נטו ניצל מהרחקה

לאחר התקרית שבה דחף את מביא הכדורים במשחק הראשון בליגת האלופות מול פאריס סן ז’רמן, פדרו נטו ניצל מהרחקה ולא יפספס משחקים במסגרת המפעל.

הפורטוגלי קיבל אזהרה בלבד על התנהגות לא ספורטיבית ויצא בזול, כשהוא התחמק מהשעיה נוספת. בשבוע שעבר הוא ספג הרחקה מהפרמייר ליג על התנהגותו כלפי השופט מול ארסנל, אותה ריצה מול ניוקאסל, אך הפעם נטו ניצל ויוכל לשחק בגומלין מול פ.ס.ז’.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */