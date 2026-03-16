צ'לסי ספגה קנס כבד, ריס ג'יימס שוב נפצע

צ’לסי ספגה מכה לא פשוטה היום (שני) לאחר שהפרמייר ליג הודיעה על קנס גדול בשווי 10.75 מיליון ליש”ט אותו תיאלץ לשלם, לצד איסור על צירוף שחקנים לאקדמיה למשך תשעה חודשים ואיסור על תנאי לצירוף שחקנים לקבוצה הבוגרת.

הדבר נובע מעבירות שנעשו בתקופת רומן אברמוביץ’ וקשורות לתשלומים לגורמים צד שלישי עליהם לא דיווחו כנדרש. המועדון בעידן החדש תחת טד בוהלי קיבל אחריות על ההפרות, וכעת נאלץ לשלם את המחיר.

ריס ג’יימס שוב נפצע

אם זה לא מספיק, צרות נוספות שפורסמו היום בנוגע לקבוצה נוגעות לריס ג’יימס. קפטן הקבוצה שסבל מכמות חריגה של פציעות לאורך הקריירה ייעדר שוב למספק שבועות, זאת לאחר שספג פגיעה בהאמסטרינג.

מאמנו ליאם רוסניור סיפר: “ריס הרגיש משהו במהלך המשחק מול ניוקאסל. זה באמת מתסכל, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אבל יכול לקחת שבועות”. רק לפני מספר ימים ג’יימס חתם על חוזה חדש לשש שנים במועדון, ונראה כי הוא יתחיל אותו מחוץ למגרשים.

פדרו נטו ניצל מהרחקה

לאחר התקרית שבה דחף את מביא הכדורים במשחק הראשון בליגת האלופות מול פאריס סן ז’רמן, פדרו נטו ניצל מהרחקה ולא יפספס משחקים במסגרת המפעל.

הפורטוגלי קיבל אזהרה בלבד על התנהגות לא ספורטיבית ויצא בזול, כשהוא התחמק מהשעיה נוספת. בשבוע שעבר הוא ספג הרחקה מהפרמייר ליג על התנהגותו כלפי השופט מול ארסנל, אותה ריצה מול ניוקאסל, אך הפעם נטו ניצל ויוכל לשחק בגומלין מול פ.ס.ז’.