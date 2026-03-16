יום שני, 16.03.2026 שעה 17:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
50%7763-785368גולדן סטייט ווריורס
46%8012-785868פורטלנד בלייזרס
37%7937-768668דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

"סרביה נבחרת נהדרת, שמח עם הבחירה שלי"

נציגנו הבכיר ב-NBA, דני אבדיה, התייחס לבחירה לייצג את נבחרת ישראל על פני סרביה: "בחרתי במקום שגדלתי, כל המשפחה שלי שם". וגם: מה חושב אביו

דני אבדיה מול וי ג'יי אדג'קום (רויטרס)
לאחר המשחק של פורטלנד הלילה (בין ראשון לשני) מול פילדלפיה, הנציג הבכיר שלנו ב-NBA, דני אבדיה, התייחס לשאלה הנוגעת למורשת הבינלאומית שלו. 

בעיצומה של עונת השיא הקריירה שלו, הפוורוורד, שנבחר לראשונה למשחק האולסטאר, נשאל על ידי מגזין ‘KOS’ לגבי האפשרות ההיפותטית של ייצוג סרביה ברמת הנבחרות, לצד ניקולה יוקיץ', דרך שאביו, זופר אבדיה, אולי חזה בעבר.

אביו נחשב לדמות אגדית בכדורסל היוגוסלבי, כשהיה קפטן הכוכב האדום בלגרד בשנות ה-80 וזכה במדליית ארד עם הנבחרת היוגוסלבית באליפות העולם של פיב"א 1982. למרות הקשר הסרבי העמוק הזה, דני אישר מחדש את מחויבותו לנבחרת הכחולה-לבנה הישראלית.

דני אבדיה במדי נבחרת ישראל (IMAGO)דני אבדיה במדי נבחרת ישראל (IMAGO)

“שמח עם הבחירה שלי”

"ברור שסרביה היא נבחרת נהדרת, ויש להם שחקנים נהדרים, וברור שאני אשתלב שם", הודה אבדיה. "אבל גדלתי בישראל. כל המשפחה שלי שם. אני אוהב את סרביה, אני אוהב לראות אותם משחקים וביקרתי שם פעמים רבות. יש לי הרבה משפחה שם, אבל, בסופו של דבר, אני בחרתי איפה לגדול. כשהייתי בן 16 זו הייתה תקופה אחרת והייתי שחקן אחר. אז לא באמת חשבתי שאוכל להשתתף ברמה הזאת ובסופו של דבר התברר שאני יכול, אבל אני מניח שזה מאוחר מדי, ואני שמח עם הבחירה שלי".

כשנשאל כיצד אביו רואה את מסלול הקריירה שלו, ציין דני שזופר מעדיף צמיחה על פני צבעי החולצה. "הוא רק רוצה שאהיה בריא ומאושר. הוא כנראה גאה בפנים, עמוק בפנים, אבל מבחינתו, הוא רוצה שאהיה הכי טוב שאני יכול ואממש את הפוטנציאל שלי, וברור שהוא נהנה מזה, אבל אני חושב שהכי אכפת לו זה לנצח, וזה הבן אדם".

בעוד שה"מה אם" של צמד אבדיה-יוקיץ' נותר בגדר חלום עבור אוהדים סרבים, דני ממשיך לבנות את המורשת שלו ושל הספורט הישראלי, כאשר בכל יום הוא מגדיר מחדש את הגבולות שלו.

