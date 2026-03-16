"סרביה נבחרת נהדרת, שמח עם הבחירה שלי"

לאחר המשחק של פורטלנד הלילה (בין ראשון לשני) מול פילדלפיה, הנציג הבכיר שלנו ב-NBA, דני אבדיה, התייחס לשאלה הנוגעת למורשת הבינלאומית שלו.

בעיצומה של עונת השיא הקריירה שלו, הפוורוורד, שנבחר לראשונה למשחק האולסטאר, נשאל על ידי מגזין ‘KOS’ לגבי האפשרות ההיפותטית של ייצוג סרביה ברמת הנבחרות, לצד ניקולה יוקיץ', דרך שאביו, זופר אבדיה, אולי חזה בעבר.

אביו נחשב לדמות אגדית בכדורסל היוגוסלבי, כשהיה קפטן הכוכב האדום בלגרד בשנות ה-80 וזכה במדליית ארד עם הנבחרת היוגוסלבית באליפות העולם של פיב"א 1982. למרות הקשר הסרבי העמוק הזה, דני אישר מחדש את מחויבותו לנבחרת הכחולה-לבנה הישראלית.

דני אבדיה במדי נבחרת ישראל (IMAGO)

“שמח עם הבחירה שלי”

"ברור שסרביה היא נבחרת נהדרת, ויש להם שחקנים נהדרים, וברור שאני אשתלב שם", הודה אבדיה. "אבל גדלתי בישראל. כל המשפחה שלי שם. אני אוהב את סרביה, אני אוהב לראות אותם משחקים וביקרתי שם פעמים רבות. יש לי הרבה משפחה שם, אבל, בסופו של דבר, אני בחרתי איפה לגדול. כשהייתי בן 16 זו הייתה תקופה אחרת והייתי שחקן אחר. אז לא באמת חשבתי שאוכל להשתתף ברמה הזאת ובסופו של דבר התברר שאני יכול, אבל אני מניח שזה מאוחר מדי, ואני שמח עם הבחירה שלי".

כשנשאל כיצד אביו רואה את מסלול הקריירה שלו, ציין דני שזופר מעדיף צמיחה על פני צבעי החולצה. "הוא רק רוצה שאהיה בריא ומאושר. הוא כנראה גאה בפנים, עמוק בפנים, אבל מבחינתו, הוא רוצה שאהיה הכי טוב שאני יכול ואממש את הפוטנציאל שלי, וברור שהוא נהנה מזה, אבל אני חושב שהכי אכפת לו זה לנצח, וזה הבן אדם".

בעוד שה"מה אם" של צמד אבדיה-יוקיץ' נותר בגדר חלום עבור אוהדים סרבים, דני ממשיך לבנות את המורשת שלו ושל הספורט הישראלי, כאשר בכל יום הוא מגדיר מחדש את הגבולות שלו.