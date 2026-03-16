5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

תנצל את דחיית הליגה: פ"ת תקיים שני משחקי אימון

הקבוצה של עומר פרץ תפגוש מחר את מכבי תל אביב בנס ציונה ותקיים משחק נוסף בחמישי מול הנבחרת הצעירה של גיא לוזון. מוסונדה זומן לסגל נבחרת גאבון

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
לאחר הודעת מנהלת הליגות על כך שליגת העל לא תחזור בסוף השבוע הקרוב, כפי שפרסמנו בסוף השבוע, הפועל פתח תקווה תפגוש מחר את מכבי תל אביב, למשחק אימון שייערך בבוקר באצטדיון בנס ציונה.

בנוסף, כדי לשמור על כושר משחק, במועדון אף קבעו משחק אימון נוסף, שייערך ביום חמישי מול הנבחרת הצעירה של גיא לוזון, שתתכנס בימים הקרובים לקראת צמד המשחקים מול הונגריה (ידידות) ובוסניה (מוקדמות אליפות אירופה).

הפועל פ”ת בסגל מלא, מוסונדה זומן לגאבון

המלאבסים, שנמצאים בסגל מלא, הן מבחינת הכשירות והן מבחינת מצבת הזרים, שוקלים לתת לשחקניהם תקופת התאווררות קלה בחו"ל, אך הבהירו כי למרות אי חזרת הליגה, אין קשר להתייצבות הזרים. "הם מקצוענים ותחת חוזה. החזרנו אותם לא כי יש ליגה, אלא כי ניתן היה להתאמן תחת ההנחיות", הבהירו במועדון.

הבלם אלכס מוסונדה, יצטרף בסוף השבוע לנבחרת גאבון, לאחר שקיבל זימון בימים האחרונים. נבחרתו תפגוש את נבחרת אוזבקיסטן ואת נבחרת טרינידד וטובגו, בימים שישי הבא ושני בעוד כשבועיים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
