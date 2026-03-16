צסק"א 1948 מגלה עניין בסשה פלדמן מנתניה

מאמן קבוצת הנוער של מכבי נתניה, סשה פלדמן, זוכה בתקופה האחרונה להתעניינות מקבוצת צסק”א 1948 מהליגה הבולגרית הראשונה, כך נודע לראשונה ל-ONE.

פלדמן, אשר שימש כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער של היהלומים לפני הגעתו של בני לם והוסב לתפקיד המאמן הראשי, מבוקש בתפקיד המנהל המקצועי בקבוצה מהבלקן.

קבוצת הנוער של נתניה ממוקמת בצמרת הטבלה, כאשר היא סיפקה מספר שחקנים לקבוצה הבוגרת ביניהם בני פלדמן, ליאם כהן ודניאל אטלן. חוזהו של פלדמן מסתיים בתום העונה הנוכחית, כאשר הרצון של הקבוצה מבולגריה הוא לצרפו מיידית.

בינתיים, בנתניה קיבלו הבוקר את הבשורה שליגת העל לא תחזור בסוף השבוע הקרוב והדבר יקרה לאחר פגרת הנבחרות, ובמועדון יקיימו מחר (שלישי) משחק אימון מול הפועל ירושלים, שייערך באבן יהודה.

היהלומים ינצלו את התקופה הקרובה כדי לאושש את הפצועים: עומר ניראון ומקסים פלקושצ’נקו עדיין מתאמנים חלקית, כשגם יובל שדה ועוז בילו שסובלים מרגישות באיזור הברך נחים. אליהם ניתן להוסיף את רותם קלר.

במועדון הבהירו כי בשלב הנוכחי הזרים צפויים להישאר בישראל, מלבד הריברטו טבארש שעשוי לקבל זימון למשחקי הידידות של נבחרת קייפ ורדה.