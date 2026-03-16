יום שני, 16.03.2026 שעה 16:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

צסק"א 1948 מגלה עניין בסשה פלדמן מנתניה

הקבוצה הבולגרית רוצה לצרף את מאמן הנוער של היהלומים באופן מיידי כמנהל המקצועי במחלקת הנוער. הקבוצה תפגוש מחר את הפועל ירושלים. וגם: הפצועים

סשה פלדמן (באדיבות נוי אורן)

מאמן קבוצת הנוער של מכבי נתניה, סשה פלדמן, זוכה בתקופה האחרונה להתעניינות מקבוצת צסק”א 1948 מהליגה הבולגרית הראשונה, כך נודע לראשונה ל-ONE.

פלדמן, אשר שימש כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער של היהלומים לפני הגעתו של בני לם והוסב לתפקיד המאמן הראשי, מבוקש בתפקיד המנהל המקצועי בקבוצה מהבלקן.

קבוצת הנוער של נתניה ממוקמת בצמרת הטבלה, כאשר היא סיפקה מספר שחקנים לקבוצה הבוגרת ביניהם בני פלדמן, ליאם כהן ודניאל אטלן. חוזהו של פלדמן מסתיים בתום העונה הנוכחית, כאשר הרצון של הקבוצה מבולגריה הוא לצרפו מיידית.

ליאם כהן (באדיבות המדיה של מכבי נתניה)

בינתיים, בנתניה קיבלו הבוקר את הבשורה שליגת העל לא תחזור בסוף השבוע הקרוב והדבר יקרה לאחר פגרת הנבחרות, ובמועדון יקיימו מחר (שלישי) משחק אימון מול הפועל ירושלים, שייערך באבן יהודה.

היהלומים ינצלו את התקופה הקרובה כדי לאושש את הפצועים: עומר ניראון ומקסים פלקושצ’נקו עדיין מתאמנים חלקית, כשגם יובל שדה ועוז בילו שסובלים מרגישות באיזור הברך נחים. אליהם ניתן להוסיף את רותם קלר.

במועדון הבהירו כי בשלב הנוכחי הזרים צפויים להישאר בישראל, מלבד הריברטו טבארש שעשוי לקבל זימון למשחקי הידידות של נבחרת קייפ ורדה.

