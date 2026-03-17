יום שלישי, 17.03.2026 שעה 08:27
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2366-247130פנרבחצ'ה1
65%2564-272231ריאל מדריד2
65%2674-281031ולנסיה3
65%2634-281531אולימפיאקוס4
62%2410-250329הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
53%2635-265230דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
39%2839-278031פאריס16
33%2629-240830פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

סגל חסר לאיטודיס מול פאריס: "נחושים להילחם"

מאמן הפועל דרוך למפגש נגד הצרפתים ב-17:00: "קצרים עקב החוקים, כל ניצחון חשוב". טימור: "הריחוק מהבית קשה". אדוארדס ורנדולף בחוץ, מוטלי בספק

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב עלתה לפרקט אחרי יותר משבועיים ללא אקשן ולאחר מסע ארוך כדי לצאת מהארץ ועם זאת רשמה ניצחון ענק על ברצלונה, אבל הפנים חייבות להיות קדימה כי המטרות העונה לא הושגו והראש כבר במשחק הבא. האדומים “יארחו” היום (שלישי, 17:00) את פאריס בסופיה, במטרה לרשום ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג.

נזכיר, המשחק נגד הצרפתים נדחה כבר פעמיים והיום סוף סוף יקרה, כאשר כרגע הפועל תל אביב במקום החמישי בטבלה עם מאזן של 18 ניצחונות ו-11 הפסדים. לאדומים חסרים שני משחקים (למעט פאריס גם הדרבי) ואם הם ינצחו בשניהם מצבם בטבלה יהיה דומה לזה של אולימפיאקוס, ריאל מדריד ו-ולנסיה, שמעליה ובמקומות 2, 3 ו-4 בהתאמה.

סגל חסר לדימיטריס איטודיס

לדימיטריס איטודיס יש כאב ראש לא קטן מבחינת הסגל, כאשר תומר גינת עבר הליך רפואי נוסף וימשיך להיעדר לפחות בחודש הקרוב, טיילר אניס סיים את העונה, ג’ונתן מוטלי פצוע בקרסול והכשירות שלו תתברר בסמוך למשחק ובנוסף לכך גם החדשים ליוואי רנדולף וקסלר אדוארדס לא יכולים לשחק, בגלל שלא היו בסגל הקבוצה במועד המקורי של המפגש נגד פאריס, על פי חוקי היורוליג.

המשחק נגד הקבוצה מהנסיכות יפתח שבוע כפול, אבל לא לכל היורוליג, אלא רק להפועל ת”א ופאריס בגלל המשחק הדחוי. ביום חמישי (21:05) מחזיקת היורוקאפ תארח שוב בסופיה כשתפגוש את בולוניה, כאשר היא מקווה להגיע למשחק הזה בידיעה שהיא יכולה להשלים בו ניצחון רביעי ברציפות במפעל הטוב באירופה.

איטודיס: “קצרים עקב החוקים”, טימור: “הריחוק מהבית קשה”

איטודיס אמר לקראת המשחק: “כולנו יודעים שפאריס קבוצה שמשחקת בקצב גבוה תמיד, זו הזהות שלה, היא משחקת הרבה במעברים, מחלקת כדור, מרווחת טוב, הרבה שלשות. באותו זמן, היא אגרסיבית גם בהגנה, היא יכולה להתחיל משחק בלחץ על כל הפרקט, יש לה 12 שחקנים שחולקים את הזמן על הפרקט, אנחנו עובדים על הכל. אנחנו רוצים לעצור את המעברים, ואם לא לעצור אז להאט”.

עוד על היריבה: “היא טובה בריבאונד, יש לה סייז, יכולה לשחק בחמישייה גבוה, גם קטנה, היא נלחמת על כל נקודה. אפילו במשחק האחרון שלה בליגה היא פיגרה ב-16 חמש דקות לסוף וכפתה הארכה, היא לא מוותרת. אנחנו ברגע שכל ניצחון חשוב, גם בהתחלה, אבל עכשיו אנחנו קצרים גם במשחק הזה בגלל החוקים, אך אנחנו נחושים להילחם”.

הקפטן בר טימור דיבר גם כן: “אנחנו מרגישים טוב, קשה להיות רחוק מהבית, בטח בתקופה כזו. אני שמח שאפשר להיות מרוכז בכדורסל, להיות עם המשפחה שלי כאן, להיות עם כל הקבוצה, זה טוב עבורנו. אנחנו מצפים למשחק קשה, רוצים לנצח כמובן, יש לפאריס סגל טוב וסגנון נהדר, הם רצים ביחד, יהיה משחק קשה וכמובן שאנחנו רוצים לנצח בו”.

