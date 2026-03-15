דירוג הטניס: סינר מתקרב לפסגה, מדבדב בטופ 10

טורניר אינדיאן וולס 2026, המאסטרס הראשון של העונה, הגיע לסיומו וסיפק לנו לא מעט דרמות, משחקים בלתי נשכחים ותמורות משמעותיות בדירוג העולמי של סבב הגברים (ATP) וסבב הנשים (WTA). בעוד שבנשים הפסגה מתבססת ומתייצבת, בגברים המאבק על המקום הראשון רותח מתמיד, והתחרות לקראת המשך עונת המגרשים הקשים וטורניר מיאמי הופכת למרתקת במיוחד.

הסיפור הגדול של השבוע שייך ללא ספק ליאניק סינר. הטניסאי האיטלקי הציג טורניר מושלם במדבר הקליפורני, לא שמט ולו מערכה אחת בדרך לתואר, וגבר בגמר על דנייל מדבדב בשובר שוויון כפול ודרמטי (6:7, 6:7). מכיוון שסינר לא השתתף בטורניר אשתקד בשל השעיה, הוא הוסיף למאזנו 1,000 נקודות דירוג יקרות, הפך לשחקן השלישי בהיסטוריה שמשלים זכייה בכל טורנירי המאסטרס על משטחים קשים, וכעת במאזנו 11,400 נקודות. בעקבות הזכייה, הוא צמצם משמעותית את הפער מהמדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקראס, ל-2,150 נקודות בלבד. הספרדי אמנם שמר על פסגת הדירוג (13,550 נקודות) והגן על נקודות חצי הגמר שלו משנת 2025, אך הודח בשלב זה על ידי מדבדב, שמצידו רשם הישג משמעותי בחזרה לכושר שיא.

הרוסי, שהציג יכולת נהדרת לאורך הטורניר כולל ניצחון מוחץ על אלקראס, חוזר לטופ 10 ומתייצב במקום העשירי בעולם עם 3,610 נקודות, על חשבונו של אלכסנדר בובליק שירד למקום ה-11. בתוך העשירייה הראשונה נרשמו תזוזות נוספות, כאשר פליקס אוז'ה-אליאסים הקנדי טיפס למקום השמיני בעוד בן שלטון האמריקאי ירד לתשיעי.

מי שחווים שבוע עגום במיוחד הם ג'ק דרייפר הבריטי, אלוף 2025, שאיבד את תוארו והידרדר 12 שלבים עד למקום ה-26, מה שעלה לו גם באובדן הבכורה הבריטית לקמרון נורי שעלה למקום ה-22. הולגר רונה, שעדיין מתאושש מפציעה בגיד האכילס, צנח עשרה שלבים למקום ה-28. אך ההתרסקות הכואבת מכולם שייכת לסטפנוס ציציפס. היווני איבד שמונה מקומות וירד למקום ה-51 בעולם, הפעם הראשונה מאז אפריל 2018 שהוא מוצא את עצמו מחוץ ל-50 הראשונים. מנגד, לוצ'יאנו דרדרי האיטלקי נכנס לראשונה לטופ 20, ולירנר טיין הצעיר התקרב לשם כשעלה למקום ה-21.

בסבב הנשים, ארינה סבאלנקה הוכיחה שוב מדוע היא שולטת ביד רמה בטניס העולמי מאז אוקטובר 2024. הבלארוסית, שפתחה את השבוע ה-74 ברציפות שלה בפסגה, זכתה בתואר באינדיאן וולס לאחר גמר אדיר מול אלנה ריבקינה, שחזור של גמר אליפות אוסטרליה. סבאלנקה חזרה מפיגור מערכה, הצילה נקודת משחק וניצחה 6:3, 3:6, 6:7. הניצחון העלה את מאזנה ל-11,025 נקודות והגדיל את הפער שלה בפסגה ל-3,242 נקודות.

למרות ההפסד בגמר, ריבקינה הקזחית מטפסת למקום השני בעולם עם 7,783 נקודות ועוקפת את איגה שוויונטק. הפולנייה יורדת למקום השלישי לאחר שהודחה כבר ברבע הגמר על ידי אלינה סביטולינה האוקראינית, שעלתה למקום השמיני. שינויים נוספים בטופ 10 כוללים את ויקטוריה אמבוקו הקנדית שרושמת דירוג שיא בקריירה ומטפסת למקום התשיעי, בעוד מירה אנדרייבה, אלופת 2025, משלמת את מחיר ההדחה המוקדמת ויורדת למקום העשירי.

בהמשך הדירוג, אמה רדוקאנו הבריטית רשמה עלייה קלה למקום ה-23, ואלכס אאלה הפיליפינית נכנסה לראשונה לטופ 30 כשהתייצבה במקום ה-29. הקפיצה המרשימה של השבוע שייכת לטליה גיבסון האוסטרלית, שעלתה מהמוקדמות עד לרבע הגמר, הדיחה שלוש מדורגות, וזינקה 44 שלבים למקום ה-68 בעולם. מנגד, דניאל קולינס רשמה את הירידה החדה ביותר בטופ 100, כשצנחה 21 מקומות עקב היעדרות מסיבות בריאותיות.