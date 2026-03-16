יום שני, 16.03.2026 שעה 17:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
50%7763-785368גולדן סטייט ווריורס
46%8012-785868פורטלנד בלייזרס
37%7937-768668דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

הנהלת ה-NBA תקיים הצבעה על הקמת 2 קבוצות

בליגה יצביעו על האפשרות להתקדם רשמית בתהליך הקמת של הקבוצות בלאס וגאס וסיאטל. תאריכי ההצבעה, הרוב שנדרש, שווי הזיכיון והשלכות התרחבות הליגה

לוגו NBA (IMAGO)

הנהלת ה-NBA תקיים ב-24 וב-25 במרץ הצבעה שתכריע האם להתקדם רשמית בתהליך הקמתן של שתי קבוצות חדשות בלאס וגאס ובסיאטל. על פי דיווח ב-ESPN, היעד המתוכנן לתחילת הפעילות של המועדונים החדשים הוא עונת 2028/29. המהלך משקף מומנטום גובר בקרב בעלי הקבוצות והנהלת הליגה לאשר את הרחבת ה-NBA לראשונה מאז שנת 2004.

ההצבעה הקרובה היא הצעד הראשון בסדרת שלבים רגולטוריים ותאפשר לפתוח בהליך קבלת הצעות רכש. בהמשך השנה צפויה להתקיים הצבעה סופית שתחתום את העסקאות, וזאת בתנאי שהצעות המחיר יעמדו ברף הכלכלי הנדרש. בשני סבבי ההצבעה נדרש רוב של 23 מתוך 30 בעלי הקבוצות כדי לאשר את המהלך.

מבחינה כלכלית, מדובר בסכומי עתק. ב-ESPN טענו כי גורמים בתעשייה מעריכים את שווי הזיכיון לכל קבוצה חדשה בין 7 ל-10 מיליארד דולר. הערכות אלו מבוססות על הצמיחה המהירה בשווי הקבוצות בשנים האחרונות, כפי שניתן לראות במכירת לוס אנג’לס לייקרס ב-2025 תמורת 10 מיליארד דולר ומכירת בוסטון סלטיקס תמורת 6.1 מיליארד דולר. הליגה צופה כי לאס וגאס וסיאטל יהפכו במהירות לשניים מהשווקים הרווחיים ביותר שלה.

שחקני לוס אנגשחקני לוס אנג'לס לייקרס, הקבוצה נמכרה בכ-10 מיליארד דולר (רויטרס)

ההכנות בערים והשלכות התרחבות הליגה

סיאטל ממתינה לחזרת ה-NBA מאז עזיבת ה”סופרסוניקס” לאוקלהומה סיטי ב-2008. כיום העיר מחזיקה בתשתית מוכנה עם אולם שעבר שיפוץ נרחב ומשמש כבר את קבוצת ההוקי המקומית. לאס וגאס, מנגד, הפכה ליעד מרכזי לספורט מקצועני בשנים האחרונות עם הצלחתן של קבוצות ה-WNBA ,NFL וה-NHL, והיא נחשבת ליעד מועדף בשל פוטנציאל התיירות וההכנסות הגבוה.

להתרחבות תהיה גם השפעה על המבנה הארגוני של הליגה. הוספת שתי קבוצות במערב תביא להרחבת ה-NBA ל-32 מועדונים, מה שיחייב העברת קבוצה קיימת, ככל הנראה מינסוטה או ממפיס, למחוז המזרחי כדי לשמור על איזון של 16 קבוצות בכל מחוז. הקומישנר אדם סילבר ציין כי הליגה תגבש החלטה סופית לגבי המשך תהליך ההתרחבות במהלך שנת 2026.

