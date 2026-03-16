הנהלת ה-NBA תקיים הצבעה על הקמת 2 קבוצות

הנהלת ה-NBA תקיים ב-24 וב-25 במרץ הצבעה שתכריע האם להתקדם רשמית בתהליך הקמתן של שתי קבוצות חדשות בלאס וגאס ובסיאטל. על פי דיווח ב-ESPN, היעד המתוכנן לתחילת הפעילות של המועדונים החדשים הוא עונת 2028/29. המהלך משקף מומנטום גובר בקרב בעלי הקבוצות והנהלת הליגה לאשר את הרחבת ה-NBA לראשונה מאז שנת 2004.

ההצבעה הקרובה היא הצעד הראשון בסדרת שלבים רגולטוריים ותאפשר לפתוח בהליך קבלת הצעות רכש. בהמשך השנה צפויה להתקיים הצבעה סופית שתחתום את העסקאות, וזאת בתנאי שהצעות המחיר יעמדו ברף הכלכלי הנדרש. בשני סבבי ההצבעה נדרש רוב של 23 מתוך 30 בעלי הקבוצות כדי לאשר את המהלך.

מבחינה כלכלית, מדובר בסכומי עתק. ב-ESPN טענו כי גורמים בתעשייה מעריכים את שווי הזיכיון לכל קבוצה חדשה בין 7 ל-10 מיליארד דולר. הערכות אלו מבוססות על הצמיחה המהירה בשווי הקבוצות בשנים האחרונות, כפי שניתן לראות במכירת לוס אנג’לס לייקרס ב-2025 תמורת 10 מיליארד דולר ומכירת בוסטון סלטיקס תמורת 6.1 מיליארד דולר. הליגה צופה כי לאס וגאס וסיאטל יהפכו במהירות לשניים מהשווקים הרווחיים ביותר שלה.

שחקני לוס אנג'לס לייקרס, הקבוצה נמכרה בכ-10 מיליארד דולר (רויטרס)

ההכנות בערים והשלכות התרחבות הליגה

סיאטל ממתינה לחזרת ה-NBA מאז עזיבת ה”סופרסוניקס” לאוקלהומה סיטי ב-2008. כיום העיר מחזיקה בתשתית מוכנה עם אולם שעבר שיפוץ נרחב ומשמש כבר את קבוצת ההוקי המקומית. לאס וגאס, מנגד, הפכה ליעד מרכזי לספורט מקצועני בשנים האחרונות עם הצלחתן של קבוצות ה-WNBA ,NFL וה-NHL, והיא נחשבת ליעד מועדף בשל פוטנציאל התיירות וההכנסות הגבוה.

להתרחבות תהיה גם השפעה על המבנה הארגוני של הליגה. הוספת שתי קבוצות במערב תביא להרחבת ה-NBA ל-32 מועדונים, מה שיחייב העברת קבוצה קיימת, ככל הנראה מינסוטה או ממפיס, למחוז המזרחי כדי לשמור על איזון של 16 קבוצות בכל מחוז. הקומישנר אדם סילבר ציין כי הליגה תגבש החלטה סופית לגבי המשך תהליך ההתרחבות במהלך שנת 2026.