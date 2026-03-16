פפ: ריאל זכתה ב-15 מ-100 אלופות, זה כישלון?

מנצ'סטר סיטי ניצבת באחת התקופות המכריעות ביותר של העונה שלה. הקבוצה של פפ גווארדיולה מגיעה לגומלין מול ריאל מדריד מחר (שלישי, 22:00) לאחר תקופה לא פשוטה, שכללה תיקו מאכזב מול ווסטהאם בליגה והפסד 3:0 לריאל מדריד במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות.

כעת, כשהיא בפיגור משמעותי בהתמודדות האירופית, האלופה האנגלית תנסה לבצע קאמבק גדול באצטדיון איתיחאד. מעבר לכך, לוח המשחקים של סיטי צפוף במיוחד בתקופה הקרובה, כאשר כבר ביום ראשון מחכה לה גמר גביע הליגה מול ארסנל בוומבלי, ובהמשך גם רבע גמר הגביע האנגלי מול ליברפול לצד משחקי ליגה קשים מול צ'לסי והמוליכה ארסנל.

גוווארדיולה אמר לקראת המשחק: "היינו במדריד, חזרנו למלון מאוחר, חזרנו בבוקר, לא היה אימון בכלל. אתמול חזרנו ב-2 או ב-3 לפנות בוקר. בימים כאלה אימון לא ממש משפר דברים. עשיתי את זה פעמיים או שלוש העונה, לפני המשחקים מול דורטמונד או פולהאם. לפעמים אנחנו מתאמנים ולפעמים נשארים בבית. אנחנו מכירים אחד את השני היטב ומתאמנים על הרבה דברים. אני לא יודע (כמה זה היה מועיל)".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

על קאמבקים וניהול השערים: "למשל, בהרבה משחקים מול טוטנהאם או ריאל מדריד אנחנו מסוגלים להבקיע. אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים ליצור מצבים ולהגיע לשם הרבה מאוד פעמים. בשבילי קל להגיד: 'תבקיעו שלושה שערים ב-20 הדקות הראשונות, מושלם'. אבל זו לא המציאות. התוצאה במשחק הראשון לא הייתה הטובה ביותר. ברנרדו סילבה החזיר את הכדור שלוש פעמים ולא הבקענו. אנחנו צריכים לקחת יותר סיכונים, אבל אם התוצאה לא מגיעה, אנחנו חייבים להמשיך לדחוף".

"כמו מול אסטון וילה במשחק האחרון שבו זכינו בפרמייר ליג: שלושה שערים ב-12 דקות. צריך לקחת בחשבון כל כך הרבה פרטים. זה צריך להיות משחק מושלם, אפילו החלטות השופט. אני תמיד שומר זיכרונות טובים, אפילו מהפסדים. זה כואב וקשה, אבל לפעמים לא תמיד מקבלים את הדברים הטובים".

על “המשחק המושלם” והפתעות טקטיות: "כן, בהחלט. אני לא מחפש להפתיע את ריאל מדריד. לפעמים, כשאתה משחק עם שני חלוצי תשע מדומים, אתה מבקיע ארבעה או חמישה שערים. אנחנו הולכים לשם כדי לנסות להבקיע. זה משחק מושלם במובנים רבים. אנחנו חייבים להמשיך לנסות ולנסות, אנחנו תמיד יכולים ליצור מצבים. אנחנו מכירים אחד את השני היטב. אנחנו צריכים להיות חדים ולשמור טוב בהגנה".

“אנחנו לא הקבוצה שהיינו”

על החוסן המנטלי של הקבוצה: "צריך להיות חזקים מנטלית, זה יותר מ-90 דקות. אני לא מודאג לגבי המצבים, אנחנו ניצור אותם. זה לא קל, אבל אנחנו כאן, זה משחק כדורגל. אנחנו צריכים לשחק משחק טוב".

על ביטול האימון יום לפני המשחק: "אנחנו נתאמן מחר לקראת המשחק".

אם לקבוצה יש אמונה שאפשר לעבור את ריאל מדריד ולהמשיך במפעל: "אם אחרי עשר שנים אני צריך להסביר לשחקנים שלנו מהי אמונה, יש לנו בעיה. אני די בטוח שננסה. חלק מהשחקנים חדשים, זו לא אותה קבוצה, אבל זו הזדמנות מדהימה".

שחקני מנצ'סטר סיטי בהלם (רויטרס)

היכולת של הקבוצה לבצע קאמבק או הסיכויים להעפיל לשלב הבא: "דירוג הקאמבקים? אין לי מושג. בשמינית הגמר, אין לי מושג. במשחק כדורגל הרבה דברים יכולים לקרות. קודם כל אנחנו צריכים לנסות לנצח. אין לי תוכנית ספציפית שמבוססת על זה".

אם יישא נאום מוטיבציה: "אין באמת הרבה יותר מה לומר. זה המשחק המושלם כדי להפוך את ההתמודדות. נשארו מעט מאוד מסרים להעביר, אני מרגיש ויודע שאנחנו הולכים לנסות. האם נצליח להשיג את זה? אין לי מושג".

התוכנית מול אמבפה: "נראה אחרי חמש דקות. אם אמבפה יחזור, זה טוב יותר עבורם. נראה אם הוא ישחק או לא".

אמבפה (רויטרס)

המנוחה של השחקנים: "אדע מחר ואז נתאמן, זה מאוד פשוט. כשיש שלושה ימים בין משחקים זה מסע ארוך, צריך לנסוע ברכבת או במטוס. השחקנים יהיו עם המשפחות שלהם. אני בטוח שהם שולחים אחד לשני הודעות בוואטסאפ".

על המפגשים מול ריאל מדריד: "אני לא מתגעגע לשום דבר מהמשחקים ששיחקנו מול ריאל מדריד. המאזן שלי לא רע, לא כשחקן ולא כמאמן. אני עושה את זה עבור הקבוצה שאני מייצג עכשיו. כל מפגש בינינו לא הולך לשנות שום דבר".

על התמודדות עם כישלון בספורט: "הדבר החשוב הוא לא לחשוב על זה ככישלון. בספורט אפשר לעשות דברים טוב, לנסות להשתפר ולנסות שוב בעונה הבאה. הכל מגיע מעבודה קשה, מסירות ואהבה לספורט שלך. אין קבוצה בעולם שמנצחת כל הזמן. יש תקופות שבהן אפשר להיות יוצאי דופן. היו לנו כמה משחקים גדולים מולכם".

"בספורט מפסידים יותר ממה שמנצחים, אז כמה זמן אתה הולך להשקיע בלחשוב על זה? יש הרבה דברים חשובים יותר שקורים בעולם מאשר להתעכב על זה. ריאל מדריד זכתה ב-15 ליגות אלופות, אבל היא שיחקה ב-100. האם זה כישלון? היא הפסידה יותר ממה שניצחה. אולי אתם שואלים אותי את זה כי אני אוהד ברצלונה", סיכם.