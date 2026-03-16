יום שני, 16.03.2026 שעה 15:00
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

"לא עוזר לנו שבדקה 80 אוהדים הולכים הביתה"

סובוסלאי ביקר את התנהלות אוהדי ליברפול ("אנחנו מרגישים את זה"), והוסיף על מצב הקבוצה: "ליברפול צריכה להתעורר או שנהיה שמחים מהקונפרנס ליג"

דומיניק סובוסלאי (IMAGO)
דומיניק סובוסלאי (IMAGO)

ליברפול ספגה אכזבה נוספת בעונה הלא פשוטה שעוברת עליה עם ה-1:1 אמש (ראשון) מול טוטנהאם. את שער השוויון היא ספגה בדקה ה-90, ושוב ירדה מתוסכלת לחדר ההלבשה לאחר שהפסידה כמה ימים לפני כן לגאלטסראיי בליגת האלופות. לאחר המשחק דיבר דומיניק סובוסלאי, מהשחקנים שכן מצליחים לבלוט בעונה הקשה, הביע את תסכולו ואף ביקר את האוהדים.

"אני לא חושב שזה עוזר לנו שגם אחרי 80 דקות אנשים מתחילים ללכת הביתה, זה לא עוזר לנו בכלל”, אמר הקשר על התנהלות האוהדים באנפילד. “כולם מבחינים בזה ומרגישים את זה, וגם כשאנחנו סופגים שער אנשים עדיין עוזבים את האצטדיון, הם לא עוזבים כשאנחנו מבקיעים. אני מבין את התסכול, אבל אנחנו זקוקים להם, אנחנו צריכים את כולם.

אני לא אומר שאין להם זכות לעזוב את האצטדיון, הם יכולים לעזוב אם הם רוצים. אבל אנחנו צריכים אותם והם צריכים לדעת את זה. אנחנו אחד פחות בלעדיהם. אנחנו רוצים לשמח אותם, זה לא שאנחנו עושים את זה בכוונה. מותר להם להיות כועסים, אבל שיישארו איתנו כי אנחנו משפחה, אנחנו צריכים אתכם חבר’ה”.

אוהדי ליברפול, "אנחנו צריכים אותם, והם צריכים לדעת את זה" (רויטרס)

“מרגיש מרוקן, אנחנו חייבים להתעורר

סובוסלאי הביע את תסכולו מהמשחק: “זו אכזבה ענקית. אני לא יודע מה קרה, אין לי מה להגיד. בדקה האחרונה, שוב, אני לא יודע כמה פעמים זה כבר קרה העונה. אני מרגיש מרוקן, אנחנו חייבים להתעורר, כי אם נמשיך ככה אנחנו נצטרך להיות שמחים עם הקונפרנס ליג. אני לא יודע למה זה קורה, אני באמת לא יודע”.

הוא סימן מטרות למחזורים האחרונים של העונה: “אם מדברים על ליברפול אז ליגת האלופות זה נורמלי. אתה חייב להיות שם. אני הולך לעשות כל מה שאפשר כדי לסיים בטופ 4, אבל לבד אני לא מספיק אז אנחנו צריכים את כולם”.

שחקני ליברפול "חייב להיות בליגת האלופות" (IMAGO)

לסיכום המשחק אמר: “אני חושב שבמחצית הראשונה שיחקנו טוב מאוד, שלטנו בכל המשחק והם כמעט לא ייצרו הזדמנויות מלבד נגיחה אחת או שתיים. במחצית השנייה פשוט לא עשינו את אותם הדברים. אנחנו נשב יחד, וזה הזמן הכי קשה, אבל אנחנו חייבים להישאר מאוחדים”.

כשנשאל על קריאות הבוז שהגיעו מהיציעים אמר: “לא שמעתי את קריאות הבוז, אבל אנחנו יכולים להבין אותן. אנחנו לא מתפקדים כפי שאנחנו צריכים. הם צריכים לעמוד מאחורינו כי בעונה שעברה הפכנו לאלופים ארבעה משחקים לפני הסוף וכולם היו שמחים. תמכו בנו בזמן קשה. עדיין יש זמן להראות כמה אנחנו רוצים את זה, אנחנו חייבים להישאר מאוחדים ולהילחם עבור המועדון”.

