יום שני, 16.03.2026 שעה 15:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אדם שעומד מול 70 רעולי פנים עובר טראומה"

עו"ד אמיר כהן, שמייצג את שרון מימר בתביעתו נגד סכנין, ב"שיחת היום": "הוא בסדר, מצבו משתפר. בסכנין לא מנעו את ניסיון התקיפה ונתפסים בשקרים"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
אחרי התקרית הקשה בה שרון מימר סבל מניסיון תקיפה לכאורה של אוהדי בני סכנין במהלך אימון הקבוצה, מה שגרם לו להתפטר מתפקידו כמאמן הקבוצה, הוא תובע את סכנין. עורך דינו, אמיר כהן, שהוא גם אחיו של המנהל המקצועי של בית”ר ירושלים, אלמוג כהן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE. 

מה שלום שרון מימר? אמרת שהוא סובל מבעיות נפשיות?
”הוא בסדר. אדם שעומד מול 70 רעולי פנים עם אלות עובר טראומה. מצבו משתפר תודה לאל”.

הוא עובר טיפול?
”בוא נדבר על הדברים העיקריים”.

סכנין פנו אליך כבר?
”לא. לא דיברו עם אף אחד מאיתנו”.

עו"ד אמיר כהן (פרטי)עו"ד אמיר כהן (פרטי)

את משכורות פברואר שילמו לו בסוף?
”כן, הוא קיבל. אין בעיה עם מחאות של אוהדים, אבל אי אפשר לקבל אלימות”.

אתם יודעים שמישהו מההנהלה של בני סכנין ארגן את זה?
”אנחנו טוענים שהם לא מנעו את זה”.

למה שהם לא ירצו אותו?
”תשאל את המנכ”ל”.

היה לך שיחות עם אנשי סכנין?
”ניסיתי להוריד להבות בהתחלה, אבל עם הזמן שעבר הבנתי שהם לא מבינים את גודל החומרה של מה שהיה שם. לא זוכר דבר כזה”.

איך זה יסתיים?
”השופט יחליט. הם נתפסו בשקרים פעם אחר פעם, אמרו שלא היו רעולי פנים”.

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

המשטרה שמרה את כל הווידאו?
”האירוע היה מלווה על ידי המשטרה, ניידת פינתה את מימר מהעיר סכנין, ומימר שבוע לפני דיבר על האלימות בחברה הערבית”.

אז איך זה יסתיים?
”כל מי שקרא מבין את חומרת המעשה”.

איך החיים החדשים כעורך דין?
”לא משעממים”.

כשאתה יושב עם אחיך בשולחן השבת, אתם מדברים על המצב הנוכחי?
”אנחנו נהנים מהאוכל, לא מדברים על זה”.

אלמוג כהן (חגי מיכאלי)אלמוג כהן (חגי מיכאלי)

מה אתה חושב על ההצלחה שלו בבית”ר?
”הכי גאה בעולם בשבילו. אמא שלנו נמצאת למעלה ואני חושב שהיא מאוד גאה בהצלחה שלו”.

את לה פמיליה אתה מייצג?
”אני מייצג את האוהדים שיש להם בעיה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */