"אדם שעומד מול 70 רעולי פנים עובר טראומה"

אחרי התקרית הקשה בה שרון מימר סבל מניסיון תקיפה לכאורה של אוהדי בני סכנין במהלך אימון הקבוצה, מה שגרם לו להתפטר מתפקידו כמאמן הקבוצה, הוא תובע את סכנין. עורך דינו, אמיר כהן, שהוא גם אחיו של המנהל המקצועי של בית”ר ירושלים, אלמוג כהן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה שלום שרון מימר? אמרת שהוא סובל מבעיות נפשיות?

”הוא בסדר. אדם שעומד מול 70 רעולי פנים עם אלות עובר טראומה. מצבו משתפר תודה לאל”.

הוא עובר טיפול?

”בוא נדבר על הדברים העיקריים”.

סכנין פנו אליך כבר?

”לא. לא דיברו עם אף אחד מאיתנו”.

עו"ד אמיר כהן (פרטי)

את משכורות פברואר שילמו לו בסוף?

”כן, הוא קיבל. אין בעיה עם מחאות של אוהדים, אבל אי אפשר לקבל אלימות”.

אתם יודעים שמישהו מההנהלה של בני סכנין ארגן את זה?

”אנחנו טוענים שהם לא מנעו את זה”.

למה שהם לא ירצו אותו?

”תשאל את המנכ”ל”.

היה לך שיחות עם אנשי סכנין?

”ניסיתי להוריד להבות בהתחלה, אבל עם הזמן שעבר הבנתי שהם לא מבינים את גודל החומרה של מה שהיה שם. לא זוכר דבר כזה”.

איך זה יסתיים?

”השופט יחליט. הם נתפסו בשקרים פעם אחר פעם, אמרו שלא היו רעולי פנים”.

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

המשטרה שמרה את כל הווידאו?

”האירוע היה מלווה על ידי המשטרה, ניידת פינתה את מימר מהעיר סכנין, ומימר שבוע לפני דיבר על האלימות בחברה הערבית”.

אז איך זה יסתיים?

”כל מי שקרא מבין את חומרת המעשה”.

איך החיים החדשים כעורך דין?

”לא משעממים”.

כשאתה יושב עם אחיך בשולחן השבת, אתם מדברים על המצב הנוכחי?

”אנחנו נהנים מהאוכל, לא מדברים על זה”.

אלמוג כהן (חגי מיכאלי)

מה אתה חושב על ההצלחה שלו בבית”ר?

”הכי גאה בעולם בשבילו. אמא שלנו נמצאת למעלה ואני חושב שהיא מאוד גאה בהצלחה שלו”.

את לה פמיליה אתה מייצג?

”אני מייצג את האוהדים שיש להם בעיה”.