האולטימטום של ברצלונה לכריסטנסן: קח או עזוב

לאחר שנשיאותו של ז'ואן לאפורטה אושרה, דקו והאנזי פליק ממשיכים בעבודה על בניית הסגל לעונה הבאה. אחד הנושאים שבהם הם עוסקים הוא עתידו של אנדראס כריסטנסן. חוזהו של הבלם מסתיים ב-30 ביוני, אך לאחר הפציעה שתשבית אותו עד סוף העונה, המועדון החליט להציע לו חידוש חוזה.

מדובר במחווה חיובית ביוזמת לאפורטה ובתמיכת ההנהלה. המועדון מנהל כבר זמן מה משא ומתן עם סוכנו של השחקן, אך עד כה לא הושג הסכם. בברצלונה לא רוצים שהמצב יימשך עוד זמן רב ולכן הגישו הצעה סופית, ממנה לא יזוזו. הם מצפים לתשובה בקרוב, ואם זו לא תגיע, יחלו לבחון אפשרויות אחרות.

משתנים

ברצלונה הציעה לכריסטנסן חוזה לשנתיים הכולל מספר בונוסים הקשורים לביצועים. המועדון ישלם לו בכל שנה מחצית משכרו הנוכחי. עם זאת, הסכום יכול לעלות בהתאם למספר המשחקים שבהם ישתתף. קיימים בונוסים שונים: אחד אם ישחק בין 30 ל-40 אחוז מהמשחקים, אחר אם ישחק בין 40 ל-50 אחוז, ובונוס נוסף אם ישחק ביותר מ-50 אחוז מהמשחקים.

קנס

אם ישחק ביותר ממחצית המשחקים, שכרו יעלה ביותר מ-50 אחוז. עם זאת, יש גם קנסות אם לא ישחק במספר מסוים של משחקים. אם בעונתו הראשונה לא יגיע ל-30 אחוז מהמשחקים, המועדון יוכל לסיים את החוזה באמצעות תשלום פיצוי, שכמובן יהיה נמוך משמעותית משכרו השנתי.

אפשרות לעזיבה

בברצלונה רואים בהצעת חידוש החוזה מחווה, במיוחד לנוכח העובדה שיהיה לו קשה להגיע להסכם עם קבוצה אחרת לאחר שישוב מהפציעה. בנוסף, במועדון מכירים בהתנהלות המופתית של כריסטנסן, שמעולם לא דיבר בגנות המועדון.

היעדרויות

עם זאת, בברצלונה רוצים להגן על עצמם מפני היעדרויות רבות של הדני. בעונה הזו ובעונה הקודמת יחד שיחקה ברצלונה 106 משחקים, והבלם השתתף רק ב-23 מהם, כלומר 21.7 אחוז בלבד מכלל המשחקים. מדובר במעורבות נמוכה מאוד, ולכן הוכנס סעיף קנס במקרה שלא יגיע ל-30 אחוז מהמשחקים בעונה.