יום שני, 16.03.2026 שעה 16:00
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

האולטימטום של ברצלונה לכריסטנסן: קח או עזוב

המועדון לא מתכוון לזוז מהצעתו לשחקן: חוזה לשנתיים בו שכרו יורד ב-50% כל שנה. יש גם אפשרות לבונוסים וגם לקנסות אם לא יגיע לכמות משחקים מסוימת

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)
לאחר שנשיאותו של ז'ואן לאפורטה אושרה, דקו והאנזי פליק ממשיכים בעבודה על בניית הסגל לעונה הבאה. אחד הנושאים שבהם הם עוסקים הוא עתידו של אנדראס כריסטנסן. חוזהו של הבלם מסתיים ב-30 ביוני, אך לאחר הפציעה שתשבית אותו עד סוף העונה, המועדון החליט להציע לו חידוש חוזה.

מדובר במחווה חיובית ביוזמת לאפורטה ובתמיכת ההנהלה. המועדון מנהל כבר זמן מה משא ומתן עם סוכנו של השחקן, אך עד כה לא הושג הסכם. בברצלונה לא רוצים שהמצב יימשך עוד זמן רב ולכן הגישו הצעה סופית, ממנה לא יזוזו. הם מצפים לתשובה בקרוב, ואם זו לא תגיע, יחלו לבחון אפשרויות אחרות.

משתנים

ברצלונה הציעה לכריסטנסן חוזה לשנתיים הכולל מספר בונוסים הקשורים לביצועים. המועדון ישלם לו בכל שנה מחצית משכרו הנוכחי. עם זאת, הסכום יכול לעלות בהתאם למספר המשחקים שבהם ישתתף. קיימים בונוסים שונים: אחד אם ישחק בין 30 ל-40 אחוז מהמשחקים, אחר אם ישחק בין 40 ל-50 אחוז, ובונוס נוסף אם ישחק ביותר מ-50 אחוז מהמשחקים.

קנס

אם ישחק ביותר ממחצית המשחקים, שכרו יעלה ביותר מ-50 אחוז. עם זאת, יש גם קנסות אם לא ישחק במספר מסוים של משחקים. אם בעונתו הראשונה לא יגיע ל-30 אחוז מהמשחקים, המועדון יוכל לסיים את החוזה באמצעות תשלום פיצוי, שכמובן יהיה נמוך משמעותית משכרו השנתי.

אפשרות לעזיבה

בברצלונה רואים בהצעת חידוש החוזה מחווה, במיוחד לנוכח העובדה שיהיה לו קשה להגיע להסכם עם קבוצה אחרת לאחר שישוב מהפציעה. בנוסף, במועדון מכירים בהתנהלות המופתית של כריסטנסן, שמעולם לא דיבר בגנות המועדון.

היעדרויות

עם זאת, בברצלונה רוצים להגן על עצמם מפני היעדרויות רבות של הדני. בעונה הזו ובעונה הקודמת יחד שיחקה ברצלונה 106 משחקים, והבלם השתתף רק ב-23 מהם, כלומר 21.7 אחוז בלבד מכלל המשחקים. מדובר במעורבות נמוכה מאוד, ולכן הוכנס סעיף קנס במקרה שלא יגיע ל-30 אחוז מהמשחקים בעונה.

