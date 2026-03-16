לפני ריאל מדריד: פפ העניק חופש לשחקני סיטי

פפ גווארדיולה קיבל החלטה יוצאת דופן לקראת הגומלין מול ריאל מדריד בליגת האלופות והעניק לשחקני מנצ'סטר סיטי יום מנוחה במקום אימון מסכם. הצעד החריג מגיע יום לפני המשחק באצטדיון איתיחאד, במסגרת גומלין שמינית הגמר, כאשר האלופה האנגלית מנסה לחזור מפיגור משמעותי לאחר ההפסד 3:0 בסנטיאגו ברנבאו.

לפי הדיווחים, הסגל של סיטי היה אמור להתאמן במתחם האימונים של המועדון בשעה 15:00 שעון אנגליה, לאחר מסיבת העיתונאים של המאמן. עם זאת, זמן קצר לפני כן אושר כי האימון בוטל והשחקנים יקבלו יום מנוחה. סיטי כן ערכה אימון ביום ראשון במתקניה, אך האימון המסורתי של ערב המשחק, שבדרך כלל כולל גם רבע שעה פתוחה לתקשורת, לא התקיים.

גווארדיולה: "אם לא מאמינים, שיישארו בבית"

זו לא הפעם הראשונה העונה שגווארדיולה בוחר בגישה הזו. בחודש נובמבר הוא כבר ביטל אימון ערב משחק לפני ההתמודדות מול בורוסיה דורטמונד בשלב הליגה של המפעל, וסיטי ניצחה אז 1:4. עם זאת, המקרה הנוכחי בולט עוד יותר בגלל המצב הקשה שבו נמצאת הקבוצה במפגש מול ריאל מדריד לאחר ההפסד במשחק הראשון.

במסיבת העיתונאים לאחר ה-1:1 מול ווסטהאם בליגה, נשאל גווארדיולה על סיכויי הקאמבק והשיב בביטחון: "אני אופטימי לקראת יום שלישי עם האוהדים שלנו. הזמן יגיד, אבל אני לא הולך למשחק ביום שלישי כשאני חושב שזה בלתי אפשרי".

בהמשך הוסיף: "אם אנשים לא מאמינים בזה, זו הבעיה שלהם. הם מבוגרים, יש להם אמא ואבא, משכורות טובות והם משכילים… אם הם לא מאמינים בליגת האלופות, שיישארו בבית. אנחנו חייבים לנסות. מה יש לנו להפסיד? האם מישהו בחדר הזה הימר שנחזור מול ריאל מדריד? אף אחד".

למרות שלא ניתנה הסבר רשמי לביטול האימון, ההערכה היא שעומס המשחקים הוא גורם מרכזי בהחלטה. משחק הגומלין יהיה המשחק ה-48 של מנצ'סטר סיטי העונה, כאשר בקיץ האחרון השתתפה הקבוצה גם בארבעה משחקים במסגרת גביע העולם למועדונים.

למרות יום המנוחה של השחקנים, הקפטן ברנרדו סילבה צפוי להשתתף במסיבת העיתונאים הרשמית במתחם האימונים של המועדון. במקביל, ריאל מדריד תגיע לאצטדיון איתיחאד במהלך היום כדי לקיים את מסיבות העיתונאים הרשמיות ואת האימון המסכם שלה לקראת המשחק.