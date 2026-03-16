"אין חשש מביטול הליגה. זו לא אופציה"

חשש מביטול עונת 2025/26 בליגה א’? לא מבחינת מכבי קריית גת, מוליכת הטבלה הדרומית, אם שואלים את אנשי המועדון. המוליכה ממשיכה להתאמן, בהתאם להנחיות פיקוד העורך, כאילו שהליגה מעבר לפינה. מבחינת המועדון, העונה צריכה להסתיים בדרך ספורטיבית ולא בדרכים שיפגעו בקבוצות אלה ואחרות.

כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, שלוש אופציות יהיו מונחות על שולחן הנהלת ההתאחדות לכדורגל ברביעי הקרוב, כשבין היתר, אחת האופציות, שנראית כמדע בדיוני בעבור רבים, היא לסיים את עונת 2025/26 כאילו שלא שוחקה כלל, כלומר ליגה א’ מוכרעת בלא עולות ובלא יורדות, מה שעלול לפגוע במכבי קריית גת.

“אין חשש מביטול הליגה”, ציינו בקריית גת והוסיפו: “זו לא אופציה בכלל מבחינתנו. ממשיכים לעבוד כרגיל, ממשיכים להתאמן ומחכים לחזור ולשחק כדורגל. וגם אם לא נחזור, אנחנו לא רואים שום תסריט כזה שלא נעלה. אם בעונה שעברה קריית ים לא סיימה עם 75% מהליגה לאחר שהליגה נסגרה מסיבות שבכלל לא קשורות למצב חירום ואם בעונת הקורונה הקבוצה שהייתה במקום הראשון לא הגיעה אל היעד, אין סיבה שגם פה לא יהיה מקרה דומה בעיקר כשנשאר רק חצי משחק על מנת להגיע אל היעד שהוא 75% כאשר אנחנו עומדים על 73.3% ובמיוחד שהפער מהמקום השני עומד על 18 נקודות והעניין סגור כבר מזמן”.