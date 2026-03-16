חלק ממשחקי ליגת הכדורעף עשויים לא להתקיים

הכדורגל והכדורסל בהקפאה בגלל המלחמה, אבל גם בענפים שהחליטו לחזור לפעילות בכפוף להוראות פיקוד העורף מתקשים לקיים את הפעילות. מחר (שלישי) אמור להתקיים מחזור הסיום של הליגה הסדירה בכדורעף, אך ייתכן וחלק מהמשחקים בכלל לא יתקיימו בעקבות החשש של הקבוצות לנסוע שעות בדרכים ברחבי הארץ - כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ליגת הכדורעף חזרה לפעילות בימים האחרונים ללא קהל, למרות המלחמה עם איראן ובהתאם להוראות המחמירות של פיקוד העורף שמאפשר התקהלויות של עד 50 איש ולקיים אותן רק בסמוך למרחבים מוגנים. איגוד הכדורעף נענה לאתגר והחליט לסיים את העונה, כאשר בכל מגרש הוצב אחראי אבטחה שכפוף להנחיות פיקוד העורף ומוודא שהמשחקים אכן מתקיימים על פי ההוראות שמצילות חיים בזמן ירי הטילים לשטח המדינה.

מחר אמור להתקיים מחזור סיום הליגה של העונה הסדירה בליגת העל בכדורעף, כאשר עד לסוף השבוע אמורים להתקיים חמישי ושישי משחקי השלמה. בנוסף, בשבוע הבא אמור להתקיים משחק גמר הגביע בין הפועל מטה אשר/עכו למכבי תל אביב באולם בחדרה, אלא שלא בטוח שהמחזור הקרוב בכלל יתקיים.

כדורעף אילוסטרציה (אלכסנדר בוך)

אמש נערכה ישיבה של הקבוצות, במהלכה הייתה תמימות דעים כי צריך להכריז על סיום העונה משום שאין ספורטיביות כי השחקנים לא מרגישים בטוחים מהנסיעות ברחבי הארץ בזמן אזעקות: “זה מסכן את השחקנים”. אלא שאחרי כמה שעות התקיים דיון בפורום מצומצם של ראשי הענף עם שישה בעלי זכות הצבעה שהחליטו בכל זאת לחזור ולשחק במצב הנוכחי, כאשר בשבוע הבא נקבע שהפורום יתכנס שוב ויחליט איך להמשיך, אם בכלל.

בינתיים חלק מהקבוצות שוקלות אם להופיע למחזור הקרוב בגלל ירי הטילים והסכנה הכרוכה בכך. מכבי אשדוד אמורה לשחק נגד הפועל מטה אשר/עכו במשחק חוץ באולם נעמן שבצפון, אך באשדוד הבהירו כי הם שוקלים אם להגיע לצפון. באשדוד טענו כי המצב בצפון מסוכן, אך במטה אשר ענו כי כמות האזעקות והאיומים במרכז הארץ גדולה יותר במבצע “שאגת הארי” - ועדיין, לא ברור אם שחקני אשדוד יעשו את הדרך הארוכה באוטובוס, או שיחליטו לא להופיע ולספוג הפסד טכני.

על הנייר, במצב שכזה מטה אשר תסיים במקום הראשון ואשדוד תישאר רביעית, אך אם אשדוד בכל זאת תופיע ותצליח להפתיע עם ניצחונות בשתי מערכות במפגש ביניהן, זה עשוי לפתוח את המאבק על המקום הראשון עם מכבי תל אביב על הביתיות בפלייאוף, כך שעקרון הספורטיביות עלול להיפגע. כרגע, באשדוד לא הודיעו שהם לא מגיעים, אך הזרים לא מוכנים לעבור את הנסיעה הזאת.

גם בהפועל קרית אתא שוקלים האם להגיע למשחק נגד מכבי תל אביב במרכז הארץ ובאיזה הרכב בגלל חשש מהנסיעה הארוכה. הקבוצה מהמקום האחרון ממילא לא תושפע מהתוצאה אם תפסיד טכני. כמו כן, בשלב זה לא ברור האם המשחק בין מ.ס עיילבון למכבי רחובות יתקיים כמתוכנן.

מכבי תל אביב בכדורעף, קרית אתא תגיע למשחק מולם? (באדיבות מכבי יעדים תל אביב)

באיגוד הכדורעף מנסים להשלים את הליגה, כאשר חלק מהזרים נותרו בארץ, בעיקר בקבוצות המובילות. הליגה לא נעצרה כי אם הם יעזבו, מן הסתם יהיה קשה להשלים את העונה. ליגת העל חייבת להסתיים עד ל-30 באפריל, כך נקבע על פי לוח השנה של האיגוד האירופי, אך בשלב זה לא ברור אם המחזור הקרוב יתקיים ואם אכן יצליחו באיגוד לסיים את העונה, לקבוע את מחזיקת הגביע ואת זהות האלופה.

באיגוד הכדורעף כתבו אמש לקבוצות: “צוות ‘שאגת הארי’ התכנס הערב לישיבה דחופה בעקבות המפגש המשותף עם נציגי הקבוצות. אנחנו מבינים לעומק את המורכבות האדירה, את חוסר הוודאות ואת הקשיים האובייקטיביים שכל קבוצה מתמודדת איתם בימים אלו. הבקשות והחששות שהעליתם הונחו על השולחן ונלקחו בחשבון בכובד ראש”.

באיגוד הוסיפו: “לאחר דיון ממושך וסקירת כלל המשמעויות, התקבלה החלטה ברוב גדול על ידי נציגי הקבוצות החברים בצוות, להמשיך את פעילות הליגה כסדרה בשלב זה, בהתאם למתווה שנקבע ביום ראשון האחרון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. בנוסף, הוחלט לקיים פגישה נוספת ביום ראשון הבא כדי לדון בהתפתחויות ובשינויים ובמידת הצורך לקבל החלטות נוספות. ביום ראשון נקיים פגישת הערכת מצב מחודשת. נבחן את ההתפתחויות הביטחוניות ואת המציאות בשטח בכל קבוצה וקבוצה, במטרה לקבל החלטות מושכלות ורגישות להמשך”.