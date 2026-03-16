גינת נותח בהצלחה, סגל חסר להפועל נגד פאריס

הפועל תל אביב רשמה ניצחון נהדר מול ברצלונה אחרי שבועיים שהיא לא שיחקה, אבל הפנים כבר קדימה כי המשימה רחוקה מלהיות מבוצעת. כבר מחר (שלישי) יתקיים המשחק הדחוי נגד פאריס (17:00) ובחמישי מפגש נגד בולוניה (21:05).

בינתיים, תומר גינת עבר את ההליך הרפואי בהצלחה בבית החולים איכילוב, בו שחררו עצב לכוד בברכו הימנית. הפורוורד צפוי להיעדר לכל הפחות חודש, אבל בגלל שזו פציעת עצב קשה לדעת וייתכן שזה יהיה גם יותר מכך.

הקבוצה חזרה מברצלונה ביום שבת והגיעה לבולגריה, לשם הצטרפו כבר מי שעד כה לא היו חלק מהאימונים מאז המלחמה וכעת שבו, איתי שגב, יפתח זיו ועוז בלייזר. נזכיר, בלייזר ושגב בסגל המורחב ליורוליג, זיו לא.

עוז בלייזר, שב לאימונים (אורן בן חקון)

לגבי המשחק נגד פאריס, מעבר להיעדרות של גינת וכמובן טיילר אניס, גם החדשים קסלר אדוארדס וליוואי רנדולף לא יכולים לשחק, הסיבה? בגלל שזה משחק דחוי ניתן לרשום רק מהסגל המקורי בתאריך המקורי, ונזכיר שהמשחק הזה נדחה כבר פעמיים.

בנוסף לכל אלו, ג’ונתן מוטלי ממשיך בשיקום שלו מהנקע בקרסול, אחרי שנפצע באימון הקבוצה בשבוע שעבר רגע לפני ברצלונה, והגבוה לא לקח חלק בניצחון על הקטלונים. ההחלטה לגבי שיתוף האמריקאי נגד פאריס תתקבל ממש בסמוך למשחק, כשהמטרה היא להכשירו ושייקח חלק בהתמודדות, בטח עם הסגל החסר שיש לדימיטריס איטודיס.