יום שני, 16.03.2026 שעה 21:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2366-247130פנרבחצ'ה1
65%2564-272231ריאל מדריד2
65%2674-281031ולנסיה3
65%2634-281531אולימפיאקוס4
62%2410-250329הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
53%2635-265230דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
39%2839-278031פאריס16
33%2629-240830פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

גינת נותח בהצלחה, סגל חסר להפועל נגד פאריס

הפורוורד עבר את ההליך הרפואי וצפוי להיעדר לכל הפחות חודש. מוטלי בספק לצרפתים, אדוארדס ורנדולף לא רשאים לשחק. מי שכן חברו: בלייזר, זיו ושגב

תומר גינת (רועי כפיר)
הפועל תל אביב רשמה ניצחון נהדר מול ברצלונה אחרי שבועיים שהיא לא שיחקה, אבל הפנים כבר קדימה כי המשימה רחוקה מלהיות מבוצעת. כבר מחר (שלישי) יתקיים המשחק הדחוי נגד פאריס (17:00) ובחמישי מפגש נגד בולוניה (21:05).

בינתיים, תומר גינת עבר את ההליך הרפואי בהצלחה בבית החולים איכילוב, בו שחררו עצב לכוד בברכו הימנית. הפורוורד צפוי להיעדר לכל הפחות חודש, אבל בגלל שזו פציעת עצב קשה לדעת וייתכן שזה יהיה גם יותר מכך.

הקבוצה חזרה מברצלונה ביום שבת והגיעה לבולגריה, לשם הצטרפו כבר מי שעד כה לא היו חלק מהאימונים מאז המלחמה וכעת שבו, איתי שגב, יפתח זיו ועוז בלייזר. נזכיר, בלייזר ושגב בסגל המורחב ליורוליג, זיו לא.

עוז בלייזר, שב לאימונים (אורן בן חקון)

לגבי המשחק נגד פאריס, מעבר להיעדרות של גינת וכמובן טיילר אניס, גם החדשים קסלר אדוארדס וליוואי רנדולף לא יכולים לשחק, הסיבה? בגלל שזה משחק דחוי ניתן לרשום רק מהסגל המקורי בתאריך המקורי, ונזכיר שהמשחק הזה נדחה כבר פעמיים.

בנוסף לכל אלו, ג’ונתן מוטלי ממשיך בשיקום שלו מהנקע בקרסול, אחרי שנפצע באימון הקבוצה בשבוע שעבר רגע לפני ברצלונה, והגבוה לא לקח חלק בניצחון על הקטלונים. ההחלטה לגבי שיתוף האמריקאי נגד פאריס תתקבל ממש בסמוך למשחק, כשהמטרה היא להכשירו ושייקח חלק בהתמודדות, בטח עם הסגל החסר שיש לדימיטריס איטודיס.

