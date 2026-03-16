יום שני, 16.03.2026 שעה 13:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הפועל באר שבע/דימונה תקיים מחר משחק אימון

הקבוצה של רמי הדר תפגוש את עוטף הדרום מחר במגן, ללא השחקנים הזרים שלה מלבד קודי דמפס שנמצא בישראל. "מנסים לשמור ככל האפשר על שגרת אימונים"

קודי דמפס (רועי כפיר)
הפועל באר שבע/דימונה ממשיכה להתאמן ולנסות לשמור על שיגרה בימי הלחימה. הקבוצה עדיין ללא הזרים שלה, שלא נמצאים בארץ, למעט קודי דמפס, הנשוי לישראלית, שכן נשאר בישראל. דמפס התראיין אצלנו באתר לפני כשבועיים, על תחושותיו ועל מצב הקבוצה.

בסגל הזה תפגוש מחר (שלישי, 14:00, קיבוץ מגן) את מועדון הכדורסל עוטף הדרום מהלאומית. גם הקבוצה של ברק פלג מתאמנת ללא שחקניה הזרים, שהוצאו מישראל עם פרוץ מלחמת “שאגת הארי”.

בבאר שבע אמרו: “אנחנו מנסים לשמור ככל האפשר על שגרת אימונים בימים אלה, כדי להיות מוכנים ככל האפשר כאשר נוכל לחזור ולשחק כדורסל”. 

