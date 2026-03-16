ליגה הולנדית 25-26
6834-7727פ.ס.וו. איינדהובן1
5239-6027פיינורד2
4945-6727ניימיכן3
4734-5227אייאקס4
4429-4527טוונטה אנסחדה5
4242-4727אלקמאר6
4044-4727הירנביין7
3831-4027אוטרכט8
3847-3327ספרטה רוטרדם9
3537-3727כרונינגן10
3550-4227פורטונה סיטארד11
3243-4527גו אהד איגלס12
3052-3627זוולה13
2746-3027וולנדם14
2646-2827אקסלסיור רוטרדם15
2445-3527טלסטאר16
2348-2827נאק ברדה17
1869-3227הראקלס אלמלו18

"או ש-3 המאמנים אנטישמים, או שגלוך לא טוב"

בהולנד מנסים להבין מדוע הקשר לא זוכה לדקות וממשיכים להיות סבורים שיעזוב בקיץ: "מעט מדי אינטנסיביות, לא גבוה בסדר העדיפויות של אוסקר גארסיה"

אוסקר גלוך (רויטרס)
המאמן החדש של אייאקס, אוסקר גארסיה, פתח את הקדנציה שלו עם ניצחון מרשים 0:4, אך דווקא מי שלא זכה לדקות במשחק היה אוסקר גלוך. העובדה שהקשר הישראלי נותר על הספסל לאורך כל ההתמודדות עוררה דיון רחב בתקשורת ההולנדית ובקרב אוהדי הקבוצה לגבי עתידו במועדון.

בתקשורת ובקרב אוהדי אייאקס נשמעו גם ביקורות חריפות על מצבו של גלוך בסגל. אחד האוהדים כתב: "גלוך הולך לעזוב בקיץ". אוהד אחר הוסיף בציניות: "גלוך, שלא נבחר על ידי 3 מאמנים. אולי הוא פשוט לא טוב כמו שעשו ממנו כאן רעש גדול. או שכל שלושת המאמנים אנטישמים, זה כמובן גם אפשרי".

אוהדים נוספים תהו מדוע הקשר הישראלי אינו מקבל הזדמנויות. "מה עם אוסקר (גלוך), מה הוא כבר עשה שההרפתקה שלו באייאקס נראית כאילו כבר נגמרה?" כתב אחד מהם. אוהד אחר הוסיף בציניות: "ברור שזה בגלל כל המאמנים ולא בגלל גלוך". מנגד, היו גם ביקורות מקצועיות יותר: "מעט מדי אינטנסיביות, פלופ גדול לסגנון המשחק שאייאקס רוצה". אוהד נוסף סיכם בפשטות: "כי הוא לא מספיק טוב".

גלוך הצטרף לאייאקס בקיץ האחרון תמורת סכום שעשוי להגיע עד 17.25 מיליון אירו כולל בונוסים. מאז הוא רשם 33 משחקים רשמיים במדי המועדון, בהם כבש 8 שערים והוסיף 5 בישולים. החוזה שלו במועדון מאצטדיון יוהאן קרויף ארנה תקף עד קיץ 2030.

"גם אוסקר גלוך לא גבוה בהיררכיה"

גם בתקשורת ההולנדית ניתחו את מצבו של הקשר הישראלי. בעיתון "הט פארול" נכתב כי המאמן החדש מנסה ליצור יציבות טקטית ברורה יותר בקבוצה: "חשוב עוד יותר שגארסיה לא דורש מהשחקנים שלו איכויות שאין להם. מסיבה זו, למשל, הוא השאיר את אוון ווינדל על הספסל במשך כל המשחק".

הניתוח המשיך והסביר את הרקע המקצועי: "המגן השמאלי, ששיחק לעיתים קרובות תחת יון הייטינחה ופרד גרים, פשוט חלש מדי הגנתית בעמדת המגן השמאלי. גם אנטון גאיי חלש הגנתית. כתוצאה מכך הם יוצרים בעיות למגנים האחרים, ולכן למשל יוסיפ שוטאלו מתקשה לעיתים קרובות".

עוד נכתב כי המאמן מנסה לשנות את האיזון בקבוצה: "עם לוקאס רוזה וטקהירו טומיאסו בהרכב, גארסיה הגדיל את היציבות ההגנתית. הם שיחקו בצורה שמרנית ונשארו לרוב מאחור". לפי כלי התקשורת מאמסטרדם, מדובר פשוט ב"יצירת מבנה יציב יותר באייאקס".

עם זאת, גם ההיררכיה בסגל משתנה: "בנוגע להיררכיה בסגל, כבר ניתן לראות קווים ראשונים של גארסיה. לא רק ווינדל משלם את המחיר, גם אוסקר גלוך לא גבוה בסדר העדיפויות". העיתון ציין גם כי במשחק גארסיה ביצע חמישה חילופים: "גאיי, יורתי מוקיו, קספר דולברג, ריאן בונידה וקיאן פיץ-ג'ים נכנסו לשחק, אבל גלוך נשאר על הספסל לאורך כל המשחק".

בנוסף צוין כי המאמן הספרדי מבצע שינויים גם בעמדות אחרות: "בהגנה המרכזית גארסיה מעדיף את שוטאלו על פני אהרון בואומן, שגם הוא נשאר מחוץ למגרש. יורי רגיר פתח בהרכב, אך נראה שהוא ייעדר לתקופה ארוכה יותר בגלל פציעה בשריר הירך האחורי".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
