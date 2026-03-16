לאן יעבור חוליאן אלברס? התשובות לכל השאלות

חוליאן אלברס שוב הפך השבוע לאחד השמות המדוברים בכדורגל האירופי לאחר הופעה מצוינת בליגת האלופות, כאשר אתלטיקו מדריד הביסה 2:5 את טוטנהאם. עם זאת, לא רק הביצועים על המגרש עוררו עניין, אלא גם דבריו של החלוץ הארגנטינאי לאחר המשחק, כאשר נשאל על עתידו במועדון.

כשנשאל האם ימשיך ללבוש את מדי אתלטיקו מדריד גם בעונה הבאה, השיב אלברס בקצרה: "אני לא יודע… אולי אהיה באתלטיקו בעונה הבאה, אולי לא. הכל בחיים משתנה. נראה". התשובה הקצרה הזו הספיקה כדי להצית מחדש גל שמועות ברחבי התקשורת הספרדית והאירופית לגבי עתידו של החלוץ.

ברצלונה וקבוצות אירופיות עוקבות

על פי דיווחים בספרד, ברצלונה מתכננת לצרף חלוץ בקיץ הקרוב, ושמו של חוליאן אלברס מוזכר כבר חודשים כאחד המועמדים המרכזיים לחיזוק ההתקפה של הקבוצה הקטלונית. עם זאת, ברצלונה אינה היחידה שעוקבת אחרי מצבו. מספר קבוצות בכירות באירופה עוקבות מקרוב אחרי החלוץ הארגנטינאי לקראת חלון ההעברות של הקיץ. בין הקבוצות שנמצאות בתמונה נמצאת גם פאריס סן ז'רמן, ובנוסף לכך כמה קבוצות מהפרמייר ליג, שלא צוינו בשמן, עוקבות גם הן אחרי ההתפתחויות.

מומחה ההעברות פבריציו רומאנו הוסיף שמן למדורה לאחר דבריו של אלברס והסביר כי ייתכן מאוד שהקיץ הקרוב יביא איתו התפתחויות. לדבריו: "במחנה של חוליאן אלברס יש תחושה שמשהו יכול לקרות בחלון ההעברות של הקיץ. זה גם תלוי באתלטיקו מדריד ובמה שהשחקן עצמו ירצה להחליט בסופו של דבר. אבל ההצהרה שלו מרמזת שהוא משאיר את הדלת פתוחה למעבר אפשרי. דברים יכולים לקרות בקיץ, ברצלונה מאוד אוהבת את חוליאן אלברס, יש גם מועדונים מהפרמייר ליג שעוקבים אחרי המצב, ופאריס סן ז'רמן עדיין מתעניינת".

סימאונה מגבה את החלוץ

על רקע גל הספקולציות, מאמן אתלטיקו מדריד דייגו סימאונה התייחס לנושא במסיבת עיתונאים והגן על השחקן שלו. במקום לבקר את דבריו של אלברס, המאמן הארגנטינאי דווקא טען כי החלוץ התבטא בצורה נכונה. סימאונה אמר: "הוא אמר את הדברים הנכונים. אני מבין את כל השאלות שלכם. ניצחנו את ברוז' והשחקן המצטיין מבחינתכם היה אובלק, אז כל תשומת הלב הלכה להצלה שלו”.

“ניצחנו את ברצלונה והכותרת הפכה להיות שגריזמן אולי יעזוב. גריזמן עדיין איתנו והוא ישחק בגמר הגביע. ניצחנו שוב ועכשיו השאלה היא האם חוליאן יעזוב או יישאר. חוליאן אמר את הדברים הנכונים. הוא נותן לנו הרבה. אני אומר לאנשים שלנו שאנחנו עושים עבודה טובה… אמרתי שנתחרה, ואנחנו אכן מתחרים", טען.

נכון לעכשיו, אלברס ממשיך להיות חלק מרכזי בתוכניות של אתלטיקו מדריד, בזמן שהקבוצה נאבקת בכמה חזיתות במהלך העונה. עם זאת, לאור ההתעניינות מצד מועדוני העל באירופה והעובדה שהשחקן עצמו לא סגר לחלוטין את הדלת בפני מעבר, עתידו עשוי להפוך לאחד הסיפורים המסקרנים ביותר של חלון ההעברות הקרוב בקיץ.