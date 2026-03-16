יום שני, 16.03.2026 שעה 15:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"רק במקרה קיצוני נשחק בלי קהל או מחוץ לארץ"

מנכ"ל המנהלת בכדורסל דייויד בסן בראיון לתוכנית "שיחת היום": "נחכה עד הרגע האחרון. אם לא תסתיים הליגה קבוצות לא יקבלו הזמנה למפעלים באירופה"

דייויד בסן (מנהלת הליגה)
דייויד בסן (מנהלת הליגה)

הכדורסל הישראלי מושבת מזה כשבועיים בשל המלחמה עם איראן. התאריך אותו סימנו לחזרה למשחקים הוא ה-3.4, כאשר יש תוכנית שלמה להחזרת המשחקים. מנכ”ל מנהלת הליגות בכדורסל, דייויד בסן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום”  של ONE.

בכדורסל יותר משוחרר נכון?
”יש כל מיני דברים שמשפיעים. בכדורגל יש חלוני העברות ובכדורסל זה יותר משוחרר. צריך להחזיק את הזרים בכוח”.

כמה תכניות מגירה יש לכם להמשך?
”כל יום יש תכנית חדשה, יש לנו כמות בלתי מוגבלת. לצערי זו המציאות שלנו. המטרה שלנו זה לסיים את העונה בישראל עם הקהל. נחכה עד הרגע האחרון. רק במקרה קיצוני נשחק בלי קהל או נוציא לפועל העברת פעילות לחוץ לארץ”.

אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט, הליגה תסתיים בישראל עם קהל? (רדאד גאנטוניו בלייקני ותמיר בלאט, הליגה תסתיים בישראל עם קהל? (רדאד ג'בארה)

כמה נזק כלכלי יהיה בקיום משחקים בבועה בחוץ לארץ?
”אלה עלויות מטורפות. לא רק לליגה, אלא גם נזק כלכלי לקבוצות שמאבדות יכולת לשחק משחקי הכרעה מול הקהל שלהם. הגדרנו שהעונה חייבת להסתיים על הפרקט”.

גליל עליון אומרת שתקפיאו יורדות, גם מכבי רעננה בעניין לפי מה שאומרים, אבל הם הוציאו הודעה רשמית שאומרת שלא. איך אתה רואה את הדברים?
”בוא נפריד לשניים. גליל עליון פנו בצורה רשמית, הם לא אמרו לעצור את הליגה, אלא זה שאם חוזרים לשחק והם לא יכולים להתאמן ולארח בבית אז הם חסינים מירידת ליגה. הבקשה הזאת לא התקבלה. אנחנו כליגה מחויבים לעזור להם לפעול באזורים יותר בטוחים.

“לגבי רעננה, אני שמח שהם הוציאו את ההודעה הזאת. אני לא רוצה ספציפית להתייחס אליהם, אבל יש בחישות מאחורי הקלעים של בעלי אינטרס שרוצים להקפיא את העונה. אלה נזקים כלכליים ותדמיתיים מטורפים. אי אפשר שנתיים ברצף בלי אלופה. אם לא תסתיים פה הליגה הקבוצות לא יקבלו הזמנות למפעלים באירופה, חוץ מהיורוליג שזה חוזים. זה אסון, זה מטורף”.

גג'ו רגלנד בפעולה, "שמח שרעננה הוציאו את ההודעה הזאת" (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את האינטרסנטים שקופצים וכל אחד לפי העניין שלו, לא לטובת הכדורסל.
”בוועדה של האנשים שמחליטים, יושבים ומקבלים את ההחלטות ומסתכלים רק על טובת הליגה. זה מה שמנחם אותי, ההחלטות שמתקבלות הן נכונות. יש הרבה חוכמה בדיעבד ואנחנו במציאות מטורפת. אינטרסים אין בקבלת ההחלטות”.

כמה אתה חושש שהעונה לא תסתיים?
”אני חושש שהיא תסתיים בבועה מחוץ לארץ רחוק מהקהל”.

יש את העניין של הזרים שאמרו שאם מישהו לא יחזור יהיה אפשר לרשום מישהו אחר במקומו. להפועל תל אביב יש זר פצוע, אתם תבדקו שהם לא ירשמו אף אחד במקומו?
”המתווה מאוד ברור. הפועל לדוגמה ניצלה את כל מכסת הרישומים והיא לא יכולה יותר, אלא אם יש להם זר שיחתום על תצהיר שהוא לא חוזר לליגה. ככה זה עובד. זה לא כולל זרים פצועים. רק אם יחתמו על תצהיר שהוא לא שקרי”.

