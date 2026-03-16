דור תורג'מן ממשיך לפתוח את דרכו ב-MLS העונה בצורה מרשימה. החלוץ הישראלי כבש אמש (ראשון) בניצחון הגדול של ניו אינגלנד רבולושן 1:6 על סינסינטי באצטדיון ג'ילט, והפך לשחקן הרביעי בתולדות המועדון שמבקיע בכל אחד משלושת משחקי הבית הראשונים שלו. אביו, גבי תורג’מן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך ראית את המשחק?

”נהניתי מאוד. היינו צריכים להיות אצלו אבל בגלל המצב לא יכלנו לטוס”.

איך ההתאקלמות שלו?

”ברוך השם. יש לו בית עם הבת זוג”.

מה הוא מספר לך. זאת הולכת להיות עונה מפוצלת.

”הוא אוהב את המקום והאווירה, יש קהילה יהודית גדולה ובעל בית יהודי”.

אתמול היה להם ניצחון ראשון העונה.

”במשחק הראשון ארבעה שחקני הגנה לא שיחקו אז הם היו די חלשים אבל עכשיו בסדר”.

איך המאמן החדש משפיע על דור?

”הוא הגיע לשם בסוף עונה וכבש בכל משחק. הגיע מאמן חדש, הוא בסדר גמור. הוא נותן לו קרדיט ופותח כל משחק”.

מה דור מרגיש שחסר לו להתאקלמות?

”זו מדינה חדשה, מרחק מהבית, אבל הוא התאקלם בסדר גמור. אמא שלו הייתה אצלו בתקופה האחרונה. מדברים, מעודדים, הכל טוב”.

יש את הזימון של סגל הנבחרת. דור רוצה לבוא ל-48 שעות?

”הוא רוצה והוא יבוא וגם אנחנו מתוכננים להיות שם. הוא ילך לנבחרת ויחזור. תקופה לחוצה וטובה. כל משחק של הנבחרת זו גאווה. מאמין שזה מה שהולך לקרות”.

יש שם אנטישמיות?

”לא, יש שם קהילה יהודית גדולה וזה לא אירופה. הוא מרוצה והכל בסדר. כמובן שהוא מקווה להצליח ולכבוש יותר”.

יש לך גם קשר עם פיינגולד נכון?

”כמובן, הוא בסדר מהפציעה”.

“דור שווה גול למשחק, חזרה לאירופה על הפרק”

דור רצה קודם אירופה, ואז המצב לקח אותו לארצות הברית. אתם מרוצים?

”הכל לטובה. הוא משחק. אפשר להסתכל לכאן או לכאן”.

שמת לילד מדד כמה שערים הוא צריך לסיים העונה?

”אני לא נותן מדדים. מבחינתי הוא שווה לפחות גול במשחק”.

יש לו מענק גולים?

”ברוך השם”.

מה מושך שם כל כך?

”ארצות הברית זה כיף. משכורות, יש אווירה טובה. זה גם נכפה עלינו כי אירופה התפוצץ בגלל המלחמה והאנטישמיות”.

חזרה לאירופה על הפרק?

”בוודאי”.

משהו לסיום?

”איחולי החלמה לדן ביטון. מאחל לו בריאות”.