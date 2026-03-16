התכנון של בית"ר ירושלים להמשך פגרת המלחמה

בבית"ר ירושלים נערכים להמשך פגרת המלחמה עד הארבעה באפריל, כאשר במועדון מנסים לשמור על שגרה מקצועית עד לחידוש משחקי הליגה. לאחר מחנה האימונים שהקבוצה קיימה באילת, השחקנים חזרו לעיר הבירה והקבוצה ממשיכה להתאמן במתחם האימונים בבית וגן.

האימונים מתקיימים במתכונת דומה לזו שהייתה מפרוץ המלחמה, במטרה לשמור על כושר משחק של הסגל. בנוסף, בבית”ר ינסו לקיים משחק אימון או שניים עד החזרה הרשמית מפגרת המלחמה ופגרת הנבחרות.

כל הזרים נשארו בישראל

נכון להיום כל השחקנים הזרים של בית"ר נמצאים בישראל ואף אחד מהם לא ביקש לעזוב למרות המצב הביטחוני. בסגל של הירושלמים שמונה שחקנים זרים: מיגל סילבה, לוקה גרדני, בריאן קראבלי, אילסון טבארש, נאנא אנטווי, בוריס אינו, סמואל קאלו וחסונד גונזאלס. בנוסף יש גם את גרגורי מורוזוב שאינו נחשב לזר אך אינו מתגורר בארץ. במועדון מציינים כי במידה ואחד השחקנים יבקש לעזוב זמנית בשל המצב הביטחוני, לא יעמדו בדרכו ויאפשרו לו לצאת מהארץ או לחילופין לחזור לשהות באילת עד חזרת הליגה.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

גדרני צפוי להצטרף לנבחרת גאורגיה

מי שעשוי לעזוב זמנית את הקבוצה הוא לוקה גרדני, שממתין לזימון הרשמי של נבחרת גאורגיה. התכנון הוא שהבלם ייצא מהארץ על מנת להצטרף לנבחרתו, גם אם זה יהיה כמה ימים לפני המועד הרשמי של ההתכנסות של הנבחרת הגאורגית. בבית"ר מדגישים כי בשלב זה אין כוונה לקיים מחנה אימונים נוסף, זאת לאחר שהקבוצה כבר עברה מחנה כזה באילת בתחילת התקופה הנוכחית. המטרה כעת היא להמשיך להתאמן באופן סדיר ולשמור על מוכנות לקראת חזרת הליגה.