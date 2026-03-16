יום שני, 16.03.2026 שעה 13:26
כדורגל ישראלי
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

התכנון של בית"ר ירושלים להמשך פגרת המלחמה

הירושלמים ממשיכים להתאמן כרגיל בבית וגן אחרי מחנה באילת. לוקה גרדני עשוי לצאת לנבחרת גאורגיה, במועדון ינסו לתאם משחקי אימון עד חזרת הליגה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בבית"ר ירושלים נערכים להמשך פגרת המלחמה עד הארבעה באפריל, כאשר במועדון מנסים לשמור על שגרה מקצועית עד לחידוש משחקי הליגה. לאחר מחנה האימונים שהקבוצה קיימה באילת, השחקנים חזרו לעיר הבירה והקבוצה ממשיכה להתאמן במתחם האימונים בבית וגן.

האימונים מתקיימים במתכונת דומה לזו שהייתה מפרוץ המלחמה, במטרה לשמור על כושר משחק של הסגל. בנוסף, בבית”ר ינסו לקיים משחק אימון או שניים עד החזרה הרשמית מפגרת המלחמה ופגרת הנבחרות.

כל הזרים נשארו בישראל

נכון להיום כל השחקנים הזרים של בית"ר נמצאים בישראל ואף אחד מהם לא ביקש לעזוב למרות המצב הביטחוני. בסגל של הירושלמים שמונה שחקנים זרים: מיגל סילבה, לוקה גרדני, בריאן קראבלי, אילסון טבארש, נאנא אנטווי, בוריס אינו, סמואל קאלו וחסונד גונזאלס. בנוסף יש גם את גרגורי מורוזוב שאינו נחשב לזר אך אינו מתגורר בארץ. במועדון מציינים כי במידה ואחד השחקנים יבקש לעזוב זמנית בשל המצב הביטחוני, לא יעמדו בדרכו ויאפשרו לו לצאת מהארץ או לחילופין לחזור לשהות באילת עד חזרת הליגה.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

גדרני צפוי להצטרף לנבחרת גאורגיה

מי שעשוי לעזוב זמנית את הקבוצה הוא לוקה גרדני, שממתין לזימון הרשמי של נבחרת גאורגיה. התכנון הוא שהבלם ייצא מהארץ על מנת להצטרף לנבחרתו, גם אם זה יהיה כמה ימים לפני המועד הרשמי של ההתכנסות של הנבחרת הגאורגית. בבית"ר מדגישים כי בשלב זה אין כוונה לקיים מחנה אימונים נוסף, זאת לאחר שהקבוצה כבר עברה מחנה כזה באילת בתחילת התקופה הנוכחית. המטרה כעת היא להמשיך להתאמן באופן סדיר ולשמור על מוכנות לקראת חזרת הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
