"נקיים משחק כל 3 ימים, כולל ביום העצמאות"

הספורט הישראלי נעצר לפני שבועיים עם המתקפה שפתחו ישראל וארצות הברית על איראן. היו תקוות כי הכדורגל הישראלי יחזור בסוף השבוע הקרוב במתכונת של משחקים ללא קהל, אך פיקוד העורף לא אישר זאת, וליגת העל לא תחזור גם בשבת הקרובה. יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מאוד קיווית שהליגה תחזור בשבת, מה הסבירו לך בפיקוד העורף? למה לא אישרו לחזור עם מגבלות?

”הם עושים הערכת מצב כמעט כל יום, לטענתם, עקב המלחמה הרב זירתית שיש, אנחנו רואים מה קורה, הם כרגע לא יכולים לאשר את החזרה למגרשים למרות שאנחנו מאוד רצינו”.

כן אבל מה הם הסבירו לך? בבתי קפה מפוצץ. מה ההבדל בין זה לכדורגל?

”הם טוענים שגם מי שמסתובב בבתי קפה וסופרים צריך להיות מוכן למציאת מרחב מוגן. אבל שם הם מעבירים אחריות לאזרחים ולתושבים. כל מה שפיקוד העורף רוצה זה לשמור על חיי האזרחים. מקווה שיתנו לנו לחזור בהמשך לפי מתווים קודמים. אמרנו להם את ההשלכות אם הם לא יתנו אישור, גם הכלכליים. זה יכול להביא לפשיטת רגל של קבוצות”.

ארז כלפון (חגי מיכאלי)

אבל בוא נניח שזה לא יקרה בארבעה באפריל, יש לכם תכנית לקצר את הליגה?

”המשימה העיקרית שלנו היא לקיים את הליגה עד הסוף. כרגע התאריך הוא הרביעי באפריל וגם במקרה כזה יש הרבה מאוד קשיים. נקווה גם שהקהל יוכל לחזור. מדובר על כל שלושה ימים משחק, אם נצטרך נחשוב על דברים יצירתיים. נקווה מאוד שלא נגיע לכך. רוצים להביא סיום ספורטיבי, שהכל ייקבע על כר הדשא”.

אם לא נוכל לחזור בכלל, תן לנו את המשמעות. אף קבוצה ישראלית לא תשחק באירופה?

”אסון ספורטיבי ואסון כלכלי. הסברנו את זה לאנשי פיקוד העורף. משרד הספורט מנסה לסייע. לא הגענו לזה בעבר, באף מלחמה וגם לא בקורונה, אז אני רוצה להיות אופטימי”.

השר זוהר אמר הבוקר שצפויים ימים יותר קשים, אז מאיפה האופטימיות?

”לכן פיקוד העורף לא אישר לחזור בסוף השבוע הקרוב. אני מאוד מקווה שנראה החל משבוע הא ירידה בשיגורים ויכולת להחזיר קצת את המשק. אנחנו בניהול סיכונים. רוצים לשמור על השחקנים אבל גם לשחק כדורגל, זה קריטי לענף הכדורגל. זה גם ייתן חוסן לאומי ואסקפיזם. אוהדים כותבים לי שהם רוצים להתנתק מערוצי החדשות”.

מיקי זוהר וארז כלפון (חגי מיכאלי)

“כשהעונה תתחדש – משחק כל 3 ימים”

ארז, לא מעט זרים חזרו לארץ. קבוצות יוציאו אותם עכשיו שוב ובצדק מבחינתם. מה אתם עושים כמנהלת?

”הרבה מהזרים נשארו בארץ, גאה בהם אבל גם מבין את מי שעזב. הם קיבלו הנחיות מהקבוצות. אין ספק, זה לא מצב אידאלי ולא מצב קל. אני מעריך שבין 80 ל-90 אחוז מהזרים יחזרו לארץ ויצטרפו לקבוצות”.

תן לנו את הלו”ז אם העונה מתחדשת ברביעי לאפריל?

”אנחנו מדברים על משחק על שלושה ימים. יש הרבה מאוד חגים ומועדים באפריל. קודם כל נחזור לשחק, אחרי זה נראה אם נוכל להוסיף קהל. יכול להיות שבמוצאי יום העצמאות יהיה גם מחזור, כי אין לנו ברירה. קודם כל הכדורגל, עם ישראל צמא לספורט. אנחנו בתקופה מאתגרת. הקבוצות יודעות ונערכות. יחזרו באופן מיידי”.

אם הליגה תחודש. אתם תבקשו לשנות בתקנון יותר חילופים?

”לא חושב שצריך, כרגע יש 5. אלו בעיות טכניות שניתן לפתור תוך כדי תנועה”.

כמה אתה דואג שהעונה לא תחודש?

”מאוד, כי זה אסון כלכלי”.

ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

כמה יצאת מתוסכל מהשיחה עם פיקוד העורף?

”אני לא יכול לבוא אליהם בתלונות, תפקידם לשמור אלינו. אני לא מתוסכל, מבין את מה שהם אומרים. הם עושים מחשבה. התמודדנו כבר במלחמות קודמות, שחקנים נכנסו למרחבים המוגנים. הם עושים הערכות מצב. עוד יומיים נשב איתם לעוד הערכת מצב. אמרנו להם שאנחנו צריכים מהם את האור הירוק”.

בסוף אתה פועל עם בעלי הקבוצות. מה אתה שומע מהם?

”כולם רוצים להחזיר. מבינים את המשמעויות של מה יקרה אם הליגה לא תחזור”.

יש תוכנית לקיצור הליגה?

”אם לא תהיה ברירה ולא נקבל את האישור ברביעי באפריל, נציג תכניות מגירה לקבוצות. מקווה מאוד שלא נגיע לכך. יש לנו זמן לשכנע את פיקוד העורף. אני רוצה להיות אופטימי ולקוות שכן נקבל את האישור. זה צורך קריטי”.