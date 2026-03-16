ללא שינוי: מכבי ת"א תמשיך לפעול במתכונת זהה

מכבי תל אביב תמשיך לפעול בדיוק באותה המתכונת. אצל האלופה לא האמינו שיחדשו את הליגה בסוף השבוע הקרוב, ולכן הוחלט כי מחנה האימונים המיוחד לשחקנים הזרים שנערך בקפריסין יימשך כסדרו ומראש קבעו אותו על כמה שבועות.

המחנה מתקיים תחת הדרכתו הישירה של המאמן, רוני דיילה, יחד עם עוזרו קני מילר. השחקנים שנמצאים על האי השכן וימשיכו בעבודה הם אמיר סהיטי, הליו וארלה, טייריס אסאנטה, הייטור ומוחמד עלי קמארה.

במקביל, העבודה בקריית שלום נמשכת עבור השחקנים הישראלים, איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה. מי שמעבירים את האימונים בארץ הם אבי ריקן, ישראל קקון ויוסי זיגדון.

קרווין אנדרדה (רדאד ג'בארה)

רז שלמה ירוויח יחלים בזמן?

העצירה הכפויה של הליגה עשויה לשחק לטובתו של הבלם רז שלמה. במכבי ת"א מקווים כי הזמן הנוסף יסייע לו להשלים את הליך ההחלמה מהפציעה שספג לפני שהמשחקים הופסקו.

ללא שלמה והזרים, הקבוצה הייתה עלולה למצוא את עצמה בבעיה מקצועית לא פשוטה במרכז ההגנה. לראייה, במשחק האימון האחרון מי שרשם 90 דקות (היחיד) הוא בלם קבוצת הנוער, עידן ויינברג.

בן מנספורד, עידן ויינברג ואדם קידן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בתוך כך, במועדון עדיין ממתינים להתפתחויות בגזרת כריסטיאן בליץ', כאשר בשלב זה עדיין לא ידוע מתי יוכל השחקן לשוב לפעילות מלאה עם יתר חבריו. אם אכן יתקבל אישור סופי לשוב ולשחק ב-4.4, התכנית היא לאחד בין הצוות והזרים לבין הישראלים כמה ימים קודם לכן.