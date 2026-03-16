"ביקשנו מהכדורגל להיערך לסיום הליגה בחו"ל"

הספורט הישראלי נעצר לפני שבועיים עם המתקפה שפתחו ישראל וארצות הברית על איראן. היו תקוות כי הכדורגל הישראלי יחזור בסוף השבוע הקרוב במתכונת של משחקים ללא קהל, אך פיקוד העורף לא אישר זאת, וחזרת ליגת העל נדחתה לפחות עד אפריל. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, עלה לדבר על כך בתוכנית "שיחת היום” של ONE.

אתה שמת תסריט אימים על מה שיהיה במדינה.

”אנחנו מתפללים להצלחת חיילי צה”ל בגבול הצפון. הם הולכים לשדה הקרב אז נתפלל לשלומם. האירוע הזה הוא כזה שיכול להסלים את המערכה ואנחנו נערכים לימים קצת יותר מורכבים. אין צפי לחזרת הליגה. הזמן הריאלי הוא אחרי פסח”.

אתם חושבים שהיא תחזור?

”אנחנו עושים את כל המאמצים, המטרה היא שהליגה תסתיים. ביקשנו מהמנהלת להיערך להשלמת הליגה מחוץ לישראל. לא רוצים להגיע לזה, במקרה כזה אין ספק שהמדינה תממן את זה. אנחנו רוצים שהליגה תושלם”.

קאנגווה מול שחקני בית"ר, הליגה תמשיך מחוץ לישראל? (רדאד ג'בארה)

יש מדינה שתארח?

”עוד לא הגענו לזה, אבל צריך להיערך לזה. אני מדבר רק על כדורגל וכדורסל, את הליגות האלה אנחנו חייבים להשלים, בין אם זה בישראל ובין אם מחוץ לישראל”.

יש לכם בממשלה תכנית לסיום המלחמה?

”יש לנו תכנית מאוד ברורה, שהמשטר האיראני נופל. אנחנו כרגע בימים אלו ממש הופכים אותם למשטר חלש מאוד עם יכולות צבאיות כמעט אפסיות. אנחנו מחלישים אותם יום-יום, שעה-שעה. אי אפשר לדעת האם יתחלף שם המשטר, זה תלוי מאוד גם בעם, לכן כרגע לא יודעים לקבוע מה יהיה”.

אבל אולי נשמור על צניעות, כי כבר הכרזתם שהחזרנו את חיזבאללה שנים אחורה.

”הם כן חזרו אחורה. לפני שבעה באוקטובר הייתה להם יכולת שהיום הם לא ב-30 אחוזים ממנה. יכולת השיגור שלהם עדיין קיימת, לא אמרנו שהיא הוסרה בשום שלב. המנהרות שהיו לא קיימות, הסד”ק הצבאי הוא קטן. עדיין יש להם קצת יכולות ואנחנו פועלים עדיין לשלול. גם לחמאס עשינו ככה”.

קיצצו למשרדי הממשלה מהתקציב בשביל החרדים, שזו שערורייה וגם בשביל המלחמה. איך זה יפגע בספורט הישראלי?

”צפויים פה קיצוצים משמעותיים במשרד. 90 מיליון שקל. אני מחכה לפגישה דחופה לדיון מעמיק על כל מה שקשור לפיצויים לעולמות התרבות והספורט. כרגע זו תקופה של אי ודאות”.

השר מיקי זוהר, "צפויים קיצוצים משמעותיים במשרד" (רדאד ג'בארה)

השיפוץ של אצטדיון רמת גן ידחה?

”זה היה יכול ללכת תחת החלטת ממשלה, לא קשור לתקציב שוטף, זה נקרא הרשאות לבינוי, ושם לא התבצע קיצוץ משמעותי”.

כמה אתה שלם עם המיליארדים שעברו לציבור הדתי שלא מתגייס?

”אני לא יכול להיות שלם עם שקר. כרגע הנתונים האלה הם שקר. מדובר במאות מיליונים, לא מיליארדים. זה הוצאות קבועות של כל ממשלה, פשוט ההגדרה שלהם היא בכספים הקואליציוניים. הציבור החרדי גם זקוק לסיוע, לא מתחבר לשיח פופוליסטי כזה”.

מה עם תושבי קריית שמונה?

”מגיע להם בגדול. אנחנו מקצים לשם תקציבים. אנחנו מעזור להם להתארח במקומות אחרים, אנחנו פועלים למען העיר והאצטדיון”.