ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שנפר: לא קיבלתי שיחות מקבוצות, אין סולידריות

יו"ר מחלקת הנוער של קריית שמונה ודובר העירייה ל"שיחת היום": "לא מוכן שילדי העיר ישלמו את מחיר המלחמה, מה שקורה זה גזר דין מוות לכדורגל בק"ש"

שחקני הנוער של קריית שמונה (עמרי שטיין)
בצל המצב הקשה במדינה ובמיוחד בצפון, מה שמשפיע ישירות על עירוני קריית שמונה וגם על מחלקת הנוער שלה, דורון שנפר, יו”ר מחלקת הנוער במועדון ודובר עיריית קריית שמונה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על הסיטואציה שנוצרה בעקבות מלחמת “שאגת הארי”.

אתמול הייתה לך סיטואציה הזויה בבית הקברות. הייתם בגילוי מצבה של אביך והיו שיגורים. ספר לנו.
”כן, היינו עם ידיים על הראש מול היכל הקודש. הייתה נפילה לפני האזעקה. זו המציאות. אצלנו יש נפילה ואז אזעקה”.

מה קורה בעיר עצמה?
”אנחנו צריכים לשדר חוסן, אבל צריך להסתכל על הילדים והקשישים. ההתראה אצלנו היא 0 שניות. אנשים חוששים ללכת אפילו להתקלח. מי שגר בקומה רביעית לא מספיק להגיע למקלט. אנשים צריכים לצאת פה להתרעננות”.

מהמלחמה הקודמת לא חזרו 30 אחוזים לעיר, נכון?
”היום יש 15 אלף תושבים ואני חושש שהמספר ירד עוד. קשה להיות פה. יש הדי פיצוצים גם של צה”ל, גם עם זה קשה להתמודד. יש לידינו שיירות של טנקים, זה כמו בסיס צבאי”.

במקומות אחרים בארץ חזרו להתאמן, מה אצלכם?
”אצלנו אי אפשר, אני גם לא אקח סיכון. גם אם היה מיגון, לא הייתי קורא לאנשים לעשות את הדרך למגרש. אנחנו פועלים בזום כדי לשמור על הנפש של הילדים. מי ירצה לבוא אלינו בעונה הבאה? זה גזר דין מוות לענף הזה מה שקורה פה. אנחנו עושים הכל להופיע לכל המשחקים, גם אם לא יכולנו להתאמן”.

אל תישבר.
”לא נשבר. שינו זוארץ הוא כיפת הברזל שלנו, אבל הוא לבד במערכה”.

השר זוהר אמר שהוא עוזר לכם.
”זה דיבורים. אני אשמח שהוא יעזור לנו, תנו לו את הטלפון שלי. אנחנו הקו הראשון שמונע חדירה לארץ, צריכים להתייחס אלינו בכבוד. רוב הקבוצות התחילו להתאמן, רק אנחנו לא. אני לא יכול להכין את העונה הבאה. זה לא הוגן”.

מה מיקי זוהר יראה בעיניים אם הוא יבוא?
”שאין מרחבים מוגנים מספיקים. צריכים מגרשים נוספים, יש רק 1. צריך לעשות מהפכה אם רוצים שיהיה פה חיים. אנחנו צריכים את המדינה אחרינו. שיעזרו לי להכין את העונה הבאה בצורה נורמלית. אני לא מוכן שילדי קריית שמונה ישלמו את מחיר המלחמה”.

איך תסיימו את העונה?
”לא יודע. כרגע אף אחד לא מתאמן. אני לא מקבל טלפונים מקבוצות בארץ. אני מצפה לערבות הדדית, שיתעניינו”.

התרגלנו לדעתך למצב בצפון?
”זה לא באמת שכל הארץ במלחמה. יש פה עיר עם 4 שנים ברצף של מלחמה. יש פה ילדים צעירים שלא יכולים לצאת מהבית אפילו לדקה, הם מסכנים את החיים שלהם. הם צריכים יחס אחר”.

לוקחים אתכם כמובן מאליו?
”לא רוצה לחשוב ככה, אבל יש ילדים על הקצה ואין לי תשובות. צריך תוכנית של מה יקרה אחרי”.

אתה חושש שתשלמו את המחיר בעונה הבאה וילדים יעזבו?
”בתחילת המלחמה היינו קבוצת צמרת בכל המחלקה. עכשיו קשה, 40 אחוזים עזבו את העיר. זה 40 אחוזים ממחלקת הנוער, זה קשה מאוד”.

מה אתה יכול להגיד לממשלה?
”בואו אליי הביתה לשבוע, נראה איזה החלטה תקבלו, וזה יהיה מקובל עליי. קודם כל תהיו פה. אמרתי אתמול קדיש על אבא שלי אחרי חודש והייתי עם הידיים על הרצפה והתפללתי שלא ייפול עליי טיל. יש פה קשישים וילדים עם צרכים מיוחדים בעיר”.

אתה מרגיש שנטשו אתכם?
”לא רוצה לחשוב ככה. יש לנו טייסים מעל הראש וחיילים גיבורים, אבל מעבר לצבא, צריך את מקבלי ההחלטות שיבואו ויראו מה קורה פה”.

