"עטפנו את הזרים, היינו קונים להם קוטג' מהסופר"

בהפועל חיפה, כמו בשאר קבוצות ליגת העל, למדו שהחזרה לפעילות לא תהיה בסוף השבוע הקרוב אלא סביב 4.4. מנכ”ל המועדון איתי רק דיבר היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” על מספר נושאים שנוגעים במועדון.

איך היה אצלכם באימון?

”לקראת סוף האימון התחיל המטח, לא נעים”.

אתם נערכתם לחזרה כעת, מה תעשו עכשיו?

”אנחנו אחת הקבוצות היחידות שהצלחנו לייצר מעבר מנוהל של שגרה. כבר בשבת שזה התחיל התחלנו לארגן נוהל חירום והזרים שלנו נשארו בישראל מרות שלא כפינו עליהם את זה. הכנו אותם לפני לתרחיש. היינו ערוכים. אנחנו מבחינתנו מוכנים”.

מה תעשו עכשיו עם הזרים?

”נמשיך בשגרת החירום. משחקי אימון”.

איתי רק (עמרי שטיין)

איך הזרים מגיבים למה שקורה?

”יש פה שני אלמנטים. לא רק עבודת המועדון. הזרים הם נהדרים, מאוד מבינים. אני לא אשקר, הם לא מבסוטים, אבל יש להם הבנה שיש למדינה יכולת הגנה אווירית”.

איך ראיתם את ההחלטה של פיקוד העורף?

”בימים האחרונים אנחנו בקשר שוטף עם המנהלת, רוצים שהליגה תחזור”.

היו קבוצות שהיו נגד.

”הם היו ככה כי הם לא היו ערוכים, אני לא נכנס לזה. בכדורגל משקיעים מאות מיליוני שקלים כל שנה, המוצר הזה צריך להיות חלק משגרת החירום שמתקיימת בישראל. משקיעים צריכים לדעת שזה מוצר חזק, היה נכון להחזיר כבר את הליגה”.

“הזרים מקבלים מעטפת אדירה”

אם יקיימו את הליגה מנתניה דרומה?

”זה שהחיזבאללה הצטרפו, אין ספק שזה משפיע על אזור הצפון. יש עוד אלמנט, בסוף כשיש התראה מאיראן יש כמה דקות להתארגן. בהתראות מהצפון יש לנו פרק זמן של דקה וחצי, אז יש לזה השלכות. פיקוד העורף הם אלה שקובעים. אני נורא תמכתי שהליגה תחזור כמה שיותר מהר”.

האימון של הפועל חיפה (עמרי שטיין)

איך אתה מחזיק עכשיו את הזרים שלך?

”זה הרבה מאוד יחס אישי. הם מקבלים מעטפת אדירה. יואב כל היום מזכיר לי להיות על האירוע הזה. כל היום עוטפים אותם. בהתחלה זה היה ליווי ברמת השעתי. היינו קונים להם גם קוטג’ מהסופר. צריך להיכנס לשגרה מסוימת”.

פנו אליך לצאת מהארץ עכשיו?

”לא. כשלפני שבועיים ראינו שהליגה לא מתחדשת שלחנו אותם לכמה ימים לאילת. בוא נקווה שבתחילת אפריל הליגה תתחדש”.