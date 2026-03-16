יום שני, 16.03.2026 שעה 14:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
31 53-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"מאמנים שהם שחקני עבר ירימו את רמת האימון"

שחקן העבר של מכבי חיפה, רפי אוסמו, ל"שיחת היום": מדמיין שראובן עטר ויניב קטן מאמנים את נערים א' ונערים ב'. אני בעד שצדוק מלכה יאמן את הנוער"

|
צדוק מלכה (עמרי שטיין)
מכבי חיפה מתאמנת לקראת החזרה מהפגרה הכפויה בעקבות מלחמת “שאגת הארי”. שחקן העבר של הירוקים, רפי אוסמו, התראיין היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לשלל נושאים הנוגעים במועדון.

היית מחזיר את הליגה עוד שבועיים?
”יש חוסר ודאות. אי אפשר לבוא ולתכנן. אוטוטו אנחנו נכנסים לפסח, צריך לראות שהסיפור הזה נגמר. אני כסבא לא רוצים שהנכדים שלי ילכו לבית הספר אפילו”.

מה לגבי איתי מרדכי?
”אם הוא יקבל תפקיד, זה יקרה בצורה מסודרת. בואו נדמיין שמאמן נערים א’ היה ראובן עטר, שמאמן נערים ב’ היה יניב קטן, אני גדלתי על מאמנים שהם שחקני עבר, הם ירימו את רמת האימון במכבי חיפה”.

אבל אולי הולכים לכיוון של דמויות מקצועיות?
”אם יהיה שכר ברמה טובה ויצליחו לגייס שחקני עבר כמאמנים, הרמה של הכדורגל שלנו תעלה. שחקני עבר גידלו אותנו. כשהייתי עולה כשחקן והם דיברו, הייתי יושב מהופנט, כי הם דיברו ככדורגלנים. אני בעד צדוק מלכה כמאמן הנוער”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */