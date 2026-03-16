"מאמנים שהם שחקני עבר ירימו את רמת האימון"

מכבי חיפה מתאמנת לקראת החזרה מהפגרה הכפויה בעקבות מלחמת “שאגת הארי”. שחקן העבר של הירוקים, רפי אוסמו, התראיין היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לשלל נושאים הנוגעים במועדון.

היית מחזיר את הליגה עוד שבועיים?

”יש חוסר ודאות. אי אפשר לבוא ולתכנן. אוטוטו אנחנו נכנסים לפסח, צריך לראות שהסיפור הזה נגמר. אני כסבא לא רוצים שהנכדים שלי ילכו לבית הספר אפילו”.

מה לגבי איתי מרדכי?

”אם הוא יקבל תפקיד, זה יקרה בצורה מסודרת. בואו נדמיין שמאמן נערים א’ היה ראובן עטר, שמאמן נערים ב’ היה יניב קטן, אני גדלתי על מאמנים שהם שחקני עבר, הם ירימו את רמת האימון במכבי חיפה”.

אבל אולי הולכים לכיוון של דמויות מקצועיות?

”אם יהיה שכר ברמה טובה ויצליחו לגייס שחקני עבר כמאמנים, הרמה של הכדורגל שלנו תעלה. שחקני עבר גידלו אותנו. כשהייתי עולה כשחקן והם דיברו, הייתי יושב מהופנט, כי הם דיברו ככדורגלנים. אני בעד צדוק מלכה כמאמן הנוער”.