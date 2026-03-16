כך הפועל ירושלים תעביר את פגרת המלחמה

בהפועל ירושלים נערכים להמשך הפגרה שנכפתה בעקבות המצב הביטחוני, כאשר על פי ההחלטה האחרונה הליגה צפויה לשוב רק בארבעה באפריל, בכפוף למצב הביטחוני. במועדון הירושלמי מנסים לשמור על שגרה מקצועית ככל האפשר עד החזרה למשחקים הרשמיים.

אימוני הקבוצה יימשכו במתכונת דומה לזו שהייתה מאז פרוץ המלחמה. במועדון החליטו להמשיך בשגרת אימונים מלאה במטרה לשמור על כושר המשחק של הסגל עד לחידוש הליגה.

בנוסף לאימונים, הקבוצה מתכננת להמשיך לקיים משחקי אימון בתקופה הקרובה. כבר השבוע מתוכננים לשחקני הקבוצה שני משחקי אימון כחלק מההכנה לחזרה לליגה. הראשון מבין השניים יתקיים מחר (שלישי) בשעה 11:00 בין הקבוצה למכבי נתניה, במגרש באבן יהודה (נתניה מארחת).

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

מצב הזרים

בסגל של הפועל ירושלים חמישה שחקנים זרים. שניים מהם נמצאים בישראל ושלושה נוספים שוהים במדינותיהם. השניים שבארץ הם ג’ון אוטומאו ואנדרו אידוקו, בעוד שלושה נוספים נמצאים בחו”ל: מרקו רקוניאץ’, דויד דומג’וני ורואל סוטוריו.

במועדון נמצאים בקשר רציף עם כל הזרים, הערכה היא כי כולם יחזרו לישראל לקראת חידוש משחקי הליגה. בעקבות הדחייה הנוספת של החזרה למגרשים, השחקנים שנמצאים בחו"ל קיבלו זמן נוסף לשהות עם משפחותיהם במדינותיהם ועובדים על פי תוכנית אימונים של הצוות המקצועי.

ללא מחנה אימון או הטסת זרים

בשלב זה בהפועל ירושלים לא מתכננים לקיים מחנה אימונים מיוחד בתקופת הפגרה. בנוסף, במועדון לא מתכוונים להטיס שחקנים זרים נוספים מחוץ לישראל בתקופה הקרובה. המטרה המרכזית של הצוות המקצועי היא לשמור על יציבות עד החזרה לליגה.

מחלקת הנוער בהפועל ירושלים חזרה לפעילות מלאה כבר בשבוע שעבר ואף היא מתנהלת כסדרה. כזכור קבוצת הנוער בדרך הבטוחה לליגת העל. המועדון השיק שת''פ מסקרן במיוחד עם האקדמיה לאמנות בצלאל, במהלכה מוזמנים הסטודנטים של המוסד האקדמי להציע הצעות לעיצוב המרצ'נדייז של הקבוצה לעונה הבאה, לצד עבודת סטורי טלינג פתוחה, אמנות, תרבות חזותית וצילום וגם יצירת עבודות לסושיאל של המועדון.