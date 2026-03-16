יום שני, 16.03.2026 שעה 13:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כך הפועל ירושלים תעביר את פגרת המלחמה

האדומים מהבירה ימשיכו להתאמן כרגיל ולקיים משחקי אימון עד חזרת הליגה. שני זרים נמצאים בארץ ושלושה בחו"ל, במועדון לא מתכננים כרגע מחנה אימון

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
בהפועל ירושלים נערכים להמשך הפגרה שנכפתה בעקבות המצב הביטחוני, כאשר על פי ההחלטה האחרונה הליגה צפויה לשוב רק בארבעה באפריל, בכפוף למצב הביטחוני. במועדון הירושלמי מנסים לשמור על שגרה מקצועית ככל האפשר עד החזרה למשחקים הרשמיים.

אימוני הקבוצה יימשכו במתכונת דומה לזו שהייתה מאז פרוץ המלחמה. במועדון החליטו להמשיך בשגרת אימונים מלאה במטרה לשמור על כושר המשחק של הסגל עד לחידוש הליגה.

בנוסף לאימונים, הקבוצה מתכננת להמשיך לקיים משחקי אימון בתקופה הקרובה. כבר השבוע מתוכננים לשחקני הקבוצה שני משחקי אימון כחלק מההכנה לחזרה לליגה. הראשון מבין השניים יתקיים מחר (שלישי) בשעה 11:00 בין הקבוצה למכבי נתניה, במגרש באבן יהודה (נתניה מארחת).

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

מצב הזרים

בסגל של הפועל ירושלים חמישה שחקנים זרים. שניים מהם נמצאים בישראל ושלושה נוספים שוהים במדינותיהם. השניים שבארץ הם ג’ון אוטומאו ואנדרו אידוקו, בעוד שלושה נוספים נמצאים בחו”ל: מרקו רקוניאץ’, דויד דומג’וני ורואל סוטוריו.

במועדון נמצאים בקשר רציף עם כל הזרים, הערכה היא כי כולם יחזרו לישראל לקראת חידוש משחקי הליגה. בעקבות הדחייה הנוספת של החזרה למגרשים, השחקנים שנמצאים בחו"ל קיבלו זמן נוסף לשהות עם משפחותיהם במדינותיהם ועובדים על פי תוכנית אימונים של הצוות המקצועי.

ללא מחנה אימון או הטסת זרים

בשלב זה בהפועל ירושלים לא מתכננים לקיים מחנה אימונים מיוחד בתקופת הפגרה. בנוסף, במועדון לא מתכוונים להטיס שחקנים זרים נוספים מחוץ לישראל בתקופה הקרובה. המטרה המרכזית של הצוות המקצועי היא לשמור על יציבות עד החזרה לליגה.

מחלקת הנוער בהפועל ירושלים חזרה לפעילות מלאה כבר בשבוע שעבר ואף היא מתנהלת כסדרה. כזכור קבוצת הנוער בדרך הבטוחה לליגת העל. המועדון השיק שת''פ מסקרן במיוחד עם האקדמיה לאמנות בצלאל, במהלכה מוזמנים הסטודנטים של המוסד האקדמי להציע הצעות לעיצוב המרצ'נדייז של הקבוצה לעונה הבאה, לצד עבודת סטורי טלינג פתוחה, אמנות, תרבות חזותית וצילום וגם יצירת עבודות לסושיאל של המועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */