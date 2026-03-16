החשמלי העוצמתי של שיאומי כבר הגיע לאירופה

חברת הטכנולוגיה הסינית שיאומי החלה להציג באופן בולט יותר את פעילותה בתחום הרכב החשמלי באירופה. במסגרת מהלך זה הביאה החברה לספרד יחידה של דגם ה-SU7 Ultra, הגרסה הקיצונית ביותר במשפחת המכוניות החשמליות שלה ואחד הדגמים החזקים ביותר המוצעים כיום בקטגוריית מכוניות הספורט החשמליות.

ה-SU7 Ultra היא מכונית סדאן ספורטיבית בעלת הספק מרבי של 1,548 כוחות סוס. נתון זה מציב אותה בין המכוניות החשמליות החזקות ביותר שנבנו עד היום. יכולות הביצועים שלה כוללות האצה מ-0 ל-100 קמ״ש בזמן של 1.98 שניות בלבד, נתון שממקם אותה ברמה של מכוניות היפר-ספורט.

הביצועים הגבוהים של המכונית קיבלו גם אישור במסלול המרוצים המפורסם נורבורגרינג שבגרמניה, הנחשב לאחד ממסלולי המבחן המרכזיים בתעשיית הרכב העולמית. במסלול הנורדשלייפה הארוך והטכני קבעה המכונית זמן הקפה של 7 דקות ו-4.957 שניות.

מרשים גם מבפנים (מתוך האתר הרשמי)

זמן זה נחשב כיום לאחד המהירים ביותר שנרשמו עבור מכונית חשמלית במסלול. למעשה מדובר בזמן השני בטיבו למכונית חשמלית בנורדשלייפה. המכונית היחידה שהצליחה להשיג זמן מהיר יותר היא YangWang U9 Xtreme, שקבעה זמן של 6 דקות ו-59.157 שניות.

במסגרת הצגת הדגם באירופה מוצגת המכונית לציבור במדריד. יחידת התצוגה הובאה לחנות Xiaomi Home הממוקמת במרכז הקניות Caleido בעיר, שם יכולים המבקרים לראות את הרכב מקרוב. התצוגה פתוחה לקהל עד 30 במרץ.

המבקרים במקום אינם יכולים לנהוג ברכב בפועל, אך החברה יצרה חוויה אינטראקטיבית המדמה נהיגה בדגם. בחנות הוצבו סימולטורים של משחק המרוצים Gran Turismo 7 לקונסולת PlayStation, שבאמצעותם יכולים המבקרים לשבת מאחורי ההגה הווירטואלי של המכונית.

עדיין לא ניתן לנהוג ברכב (מתוך האתר הרשמי)

חשוב לציין כי ה-SU7 Ultra אינו נמכר כיום באירופה. הדגם משווק בשלב זה בשוק הסיני בלבד, שם מחירו נמוך מ-70 אלף אירו. המחיר היחסית נמוך ביחס לרמת הביצועים הפך אותו לאחד הדגמים הבולטים בשוק הרכב החשמלי המקומי.

הצגת המכונית במדריד נחשבת חלק מהאסטרטגיה של שיאומי להיערך לכניסה עתידית לשוק הרכב האירופי. החברה כבר הצהירה בעבר כי בכוונתה להרחיב את פעילותה מחוץ לסין ולהביא את דגמי הרכב החשמליים שלה גם לשווקים בינלאומיים.

למרות שהמכונית אינה זמינה עדיין לרכישה באירופה, עצם הבאתה לתצוגה ציבורית במדינה אירופית מצביעה על כך ששיאומי ממשיכה להכין את הקרקע להשקה עתידית של מכוניותיה ביבשת בשנים הקרובות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

