יום שני, 16.03.2026 שעה 13:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קאנגווה יחבור לבאר שבע בקפריסין, ינחת ברביעי

הקשר יצטרף ללוקאס ונטורה, איגור זלאטנוביץ’, הלדר לופס ומיגל ויטור באי השכן ויתאמן עם שחקני האדומים. במועדון מעידים על אווירה רגועה אצל הזרים

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)
קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה בדרך לחבור לחבריו במחנה האימונים אותו ארגנה הפועל תל אביב בקפריסין. אחרי שנחתו באי השכן לוקאס ונטורה, איגור זלאטנוביץ’, הלדר לופס ומיגל ויטור, הזמבי הבינלאומי ינחת ביום רביעי ויתאמן יחד עם חבריו הזרים בקבוצה. 

אווירה רגועה אצל הזרים

בבאר שבע מעידים על אווירה רגועה מצד הזרים, שמעריכים מאוד את ההחלטה להוציא אותם מישראל עם פרוץ המלחמה. אחרי ההחלטה של המנהלת להחזיר את הליגות בחול המועד פסח, המהלך של הנהלת המועדון מתבררת כמעולה בכך שמנעו מהזרים עד כמה שניתן את השהייה במרחבים המוגנים בעת אזעקות.

כפי שפורסם, שחקניה הזרים של באר שבע לוקחים חלק במחנה האימונים של הפועל תל אביב, כשמאמן הקבוצה רן קוז'וק נמצא בקשר עם מאמן הכושר מיכאל ברוש והשחקנים כדי להעביר את הדגשים שלו בזמן הזה. 

