קאנגווה יחבור לבאר שבע בקפריסין, ינחת ברביעי

קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה בדרך לחבור לחבריו במחנה האימונים אותו ארגנה הפועל תל אביב בקפריסין. אחרי שנחתו באי השכן לוקאס ונטורה, איגור זלאטנוביץ’, הלדר לופס ומיגל ויטור, הזמבי הבינלאומי ינחת ביום רביעי ויתאמן יחד עם חבריו הזרים בקבוצה.

אווירה רגועה אצל הזרים

בבאר שבע מעידים על אווירה רגועה מצד הזרים, שמעריכים מאוד את ההחלטה להוציא אותם מישראל עם פרוץ המלחמה. אחרי ההחלטה של המנהלת להחזיר את הליגות בחול המועד פסח, המהלך של הנהלת המועדון מתבררת כמעולה בכך שמנעו מהזרים עד כמה שניתן את השהייה במרחבים המוגנים בעת אזעקות.

כפי שפורסם, שחקניה הזרים של באר שבע לוקחים חלק במחנה האימונים של הפועל תל אביב, כשמאמן הקבוצה רן קוז'וק נמצא בקשר עם מאמן הכושר מיכאל ברוש והשחקנים כדי להעביר את הדגשים שלו בזמן הזה.