"כדורסל נותן לי שקט": לוקה לוהט למרות המשבר

בעיה משפחתית הייתה משפיעה על הביצועים של כל אחד. בדיוק כפי שבעיות בעבודה לפעמים גולשות אל הבית, גם מה שקורה בבית יכול לפעמים להשפיע על העבודה. עם זאת, זה לא המקרה של לוקה דונצ'יץ', שממשיך לשחק ברמה גבוהה לאחר שהודיע על פרידה מבת זוגו. ייתכן שהוא מתמודד עם זה בפנים, אך רכז הלייקרס מפגין קור רוח יוצא דופן.

ביום שלישי האחרון דווח כי בת זוגו של דונצ'יץ' הגישה בקליפורניה בקשה למזונות ילדים ולכיסוי הוצאות משפט, דבר שלטענת הדיווח השחקן כלל לא היה מודע אליו. זמן קצר לאחר מכן, בהודעה שנשלחה ל-’ESPN’, השחקן אישר את הפרידה: "לאחרונה קיבלתי את ההחלטה הקשה לסיים את האירוסין שלי. כל מה שאני עושה הוא למען האושר של הבנות שלי, ותמיד אלחם כדי להיות שם עבורן ולתת להן את החיים הטובים ביותר שאפשר". רעידת אדמה אישית שמטלטלת את החיים.

אבל על הפרקט דונצ'יץ' ממשיך כאילו שום דבר לא קרה מחוץ למגרש. למעשה, הוא נמצא באחד הרגעים הטובים ביותר שלו העונה. מאז שהחדשות על הפרידה פורסמו הוא שיחק שלושה משחקים, וכל אחד מהם היה טוב יותר מהקודם: 31 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים מול הטימברוולבס; 51 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים מול הבולס; ו-30 נקודות, 11 ריבאונדים ו-13 אסיסטים מול הנאגטס במשחק שהלך להארכה והוכרע עם סל קלאץ' בדקות הסיום.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

שלושה ניצחונות

הלייקרס ניצחו בשלושת המשחקים, שניים מהם מול יריבות ישירות במערב, כאשר הכוכב שלהם רושם ממוצעים של 37.3 נקודות, 10.6 ריבאונדים ו-11.0 אסיסטים. כל זאת בנוסף לכך שחזר לכושר והשפעה על המשחק, משהו שאיבד במשך חלק מהעונה.

במסיבת עיתונאים שנערכה לאחרונה, עיתונאי סלובני שאל את דונצ'יץ' על המצב האישי העדין שלו. הרכז לא התחמק מהשאלה והסביר כיצד הוא מצליח להתנתק מהכל ברגע שהוא עולה למגרש: "טוב, אלה החיים. אני לא יודע מה להגיד, אבל זו העבודה שלי, אז אני חייב להיות כאן. משלמים לי הרבה כדי לשחק. חוץ מזה, הכדורסל נותן לי סוג של שקט כשאני משחק".

בהובלת הרכז שלהם, הלייקרס ניצחו חמישה משחקים ברציפות, הרצף השני בטיבו שלהם העונה. כעת הם יוצאים למסע חוץ של שישה משחקים שיכלול שני משחקים רצופים ביוסטון, ולאחר מכן ביקורים אצל ההיט, המג'יק, הפיסטונס והפייסרס.