יום שני, 16.03.2026 שעה 11:14
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
50%7763-785368גולדן סטייט ווריורס
46%8012-785868פורטלנד בלייזרס
37%7937-768668דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

"כדורסל נותן לי שקט": לוקה לוהט למרות המשבר

כוכב הלייקרס רושם ממוצעים של 37.3 נקודות, 10.6 ריבאונדים ו-11 אסיסטים ב-3 המשחקים מאז ההודעה על הפרידה מארוסתו: "משלמים לי הרבה כדי לשחק"

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

בעיה משפחתית הייתה משפיעה על הביצועים של כל אחד. בדיוק כפי שבעיות בעבודה לפעמים גולשות אל הבית, גם מה שקורה בבית יכול לפעמים להשפיע על העבודה. עם זאת, זה לא המקרה של לוקה דונצ'יץ', שממשיך לשחק ברמה גבוהה לאחר שהודיע על פרידה מבת זוגו. ייתכן שהוא מתמודד עם זה בפנים, אך רכז הלייקרס מפגין קור רוח יוצא דופן.

ביום שלישי האחרון דווח כי בת זוגו של דונצ'יץ' הגישה בקליפורניה בקשה למזונות ילדים ולכיסוי הוצאות משפט, דבר שלטענת הדיווח השחקן כלל לא היה מודע אליו. זמן קצר לאחר מכן, בהודעה שנשלחה ל-’ESPN’, השחקן אישר את הפרידה: "לאחרונה קיבלתי את ההחלטה הקשה לסיים את האירוסין שלי. כל מה שאני עושה הוא למען האושר של הבנות שלי, ותמיד אלחם כדי להיות שם עבורן ולתת להן את החיים הטובים ביותר שאפשר". רעידת אדמה אישית שמטלטלת את החיים.

אבל על הפרקט דונצ'יץ' ממשיך כאילו שום דבר לא קרה מחוץ למגרש. למעשה, הוא נמצא באחד הרגעים הטובים ביותר שלו העונה. מאז שהחדשות על הפרידה פורסמו הוא שיחק שלושה משחקים, וכל אחד מהם היה טוב יותר מהקודם: 31 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים מול הטימברוולבס; 51 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים מול הבולס; ו-30 נקודות, 11 ריבאונדים ו-13 אסיסטים מול הנאגטס במשחק שהלך להארכה והוכרע עם סל קלאץ' בדקות הסיום.

שלושה ניצחונות

הלייקרס ניצחו בשלושת המשחקים, שניים מהם מול יריבות ישירות במערב, כאשר הכוכב שלהם רושם ממוצעים של 37.3 נקודות, 10.6 ריבאונדים ו-11.0 אסיסטים. כל זאת בנוסף לכך שחזר לכושר והשפעה על המשחק, משהו שאיבד במשך חלק מהעונה.

במסיבת עיתונאים שנערכה לאחרונה, עיתונאי סלובני שאל את דונצ'יץ' על המצב האישי העדין שלו. הרכז לא התחמק מהשאלה והסביר כיצד הוא מצליח להתנתק מהכל ברגע שהוא עולה למגרש: "טוב, אלה החיים. אני לא יודע מה להגיד, אבל זו העבודה שלי, אז אני חייב להיות כאן. משלמים לי הרבה כדי לשחק. חוץ מזה, הכדורסל נותן לי סוג של שקט כשאני משחק".

בהובלת הרכז שלהם, הלייקרס ניצחו חמישה משחקים ברציפות, הרצף השני בטיבו שלהם העונה. כעת הם יוצאים למסע חוץ של שישה משחקים שיכלול שני משחקים רצופים ביוסטון, ולאחר מכן ביקורים אצל ההיט, המג'יק, הפיסטונס והפייסרס.

