יום שני, 16.03.2026 שעה 11:14
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

"סיימנו?" הראיון ההזוי של טודור אחרי ליברפול

לאחר ה-1:1 באנפילד אמש, מאמן טוטנהאם הגיע לעמדת הראיונות והוציא עצבים רבים בעיקר כלפי מי ששאל אותו את השאלות, מה שתפס את התקשורת בממלכה כולה

איגור טודור (רויטרס)
אין הרבה קבוצות שסובלות העונה כמו טוטנהאם. התרנגולים בדרך להדחה מליגת האלופות, אבל יותר מזה, הם נמצאים במסלול לירידת ליגה משפילה, וכל זאת כשהם אחת הקבוצות עם התקציב הגדול באנגליה ונחשבים חלק מ”ששת הגדולות” של הפרמייר ליג.

אתמול הם יצאו עם תוצאה לא רעה על הנייר מאנפילד, כשסחטו תיקו 1:1 ממש בדקות הסיום עם ליברפול, אך הם לא ניצחו בזירה המקומית מחודש דצמבר 2025, מה שגרם להם להתדרדר מרחק נקודה אחת מהקו האדום. מה שתפס את העיניים של התקשורת בממלכה אמש, היה הראיון ההזוי של מאמן הקבוצה, איגור טודור בסיום ההתמודדות.

הקרואטי זעם לכל אורך הראיון. תחילה הוא  נשאל מי יהיה המאמן והאם הם ישארו בליגה וענה: “זאת לא שאלה בשבילי, אני המאמן. אתם צריכים לשאול אותי לגבי השחקנים, איך אנחנו משחקים”, והוסיף: “זאת שאלה חסרת היגיון”.

עזב את הראיון בזעם

העצבים נמשכו כשהמראיין שאל אותו על כך שהוא אמר שהוא יכול לספק תקווה לאוהדים: “איזה מן שאלה זו? מה אני צריך לומר לך עכשיו?”. לאחר מכן טודור שאל: “סיימנו?”, ועזב את עמדת הראיונות בזעם אחרי שהמראיין אישר לו שנגמרו השאלות.

