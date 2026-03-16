"סיימנו?" הראיון ההזוי של טודור אחרי ליברפול

אין הרבה קבוצות שסובלות העונה כמו טוטנהאם. התרנגולים בדרך להדחה מליגת האלופות, אבל יותר מזה, הם נמצאים במסלול לירידת ליגה משפילה, וכל זאת כשהם אחת הקבוצות עם התקציב הגדול באנגליה ונחשבים חלק מ”ששת הגדולות” של הפרמייר ליג.

אתמול הם יצאו עם תוצאה לא רעה על הנייר מאנפילד, כשסחטו תיקו 1:1 ממש בדקות הסיום עם ליברפול, אך הם לא ניצחו בזירה המקומית מחודש דצמבר 2025, מה שגרם להם להידרדר מרחק נקודה אחת מהקו האדום. מה שתפס את העיניים של התקשורת בממלכה אמש, היה הראיון ההזוי של מאמן הקבוצה, איגור טודור בסיום ההתמודדות.

הקרואטי זעם לכל אורך הראיון. תחילה הוא נשאל מי יהיה המאמן והאם הם ישארו בליגה וענה: “זאת לא שאלה בשבילי, אני המאמן. אתם צריכים לשאול אותי לגבי השחקנים, איך אנחנו משחקים”, והוסיף: “זאת שאלה חסרת היגיון”.

איגור טודור (IMAGO)

עזב את הראיון בזעם

העצבים נמשכו כשהמראיין שאל אותו על כך שהוא אמר שהוא יכול לספק תקווה לאוהדים: “איזו מן שאלה זו? מה אני צריך לומר לך עכשיו?”. לאחר מכן טודור שאל: “סיימנו?”, ועזב את עמדת הראיונות בזעם אחרי שהמראיין אישר לו שנגמרו השאלות.