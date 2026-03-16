ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

קבוצת השלושערים: ההישג יוצא הדופן של בארסה

לראשונה מזה 66 שנים, 4 שחקנים של הקטלונים כבשו שלושער באותה עונה - לבנדובסקי, פראן טורס, לאמין ימאל וכעת גם ראפיניה: "עשינו משחק יוצא מהכלל"

לבנדובסקי, ראפיניה, לאמין ימאל וטורס (IMAGO)
לבנדובסקי, ראפיניה, לאמין ימאל וטורס (IMAGO)

שלושת השערים שראפיניה כבש ב-2:5 מול סביליה לא רק סייעו לברצלונה לנצח בצורה נוחה יחסית את הקבוצה האנדלוסית, אלא גם אישרו נתון משמעותי במיוחד על ברצלונה של העונה, נתון הקשור ישירות לשלושערים, הישג שלרוב נחשב ככזה השמור לחלוצים הגדולים ביותר.

במקום שחקן אחד, שניים או שלושה, ברצלונה יכולה להתגאות העונה כבר בארבעה שחקנים שכבשו שלושער. מדובר במספר לא מבוטל: הקבוצה הקטלונית לא השיגה נתון כזה מאז עונת 1959/60.

כעת, 66 שנים לאחר אותה עונה, גם לברצלונה יש ארבעה שחקנים עם שלושער: פראן טורס, לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי כבר עשו זאת, ולרשימה הצטרף גם ראפיניה במשחק מול סביליה, ברגע חשוב במיוחד עבורו, שכן הברזילאי לא היה חד במיוחד מול השער במשחקים האחרונים.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

מומחה ברמה הגבוהה ביותר

השלושער הראשון של העונה בליגה הגיע מרוברט לבנדובסקי, מומחה אמיתי בתחום הזה. זה קרה ב-9 בנובמבר בוויגו מול סלטה. המספרים של החלוץ הפולני בכל הנוגע לשלושערים מרשימים במיוחד: הוא כבר עומד על 36 שלושערים בקריירה. 6 מהם בליגת האלופות, שם הוא השחקן השלישי עם הכי הרבה שלושערים בתולדות המפעל. בנוסף, 19 הגיעו בליגות הבונדסליגה והליגה הספרדית.

לבנדובסקי (IMAGO)לבנדובסקי (IMAGO)

פראן גם מצטרף למועדון

השחקן הבא שהצטרף למועדון השלושערים היה פראן טורס, שעשה זאת מול בטיס ב-6 בדצמבר, גם כן במשחק חוץ, במגרשה של בטיס. לאחר מכן הגיע תורו של לאמין ימאל, שכבר עשה זאת מול הקהל הביתי במשחק מול ויאריאל.

"משחק יוצא מן הכלל"

ראפיניה הצטרף למועדון במשחק מול סביליה, ובמהירות רבה. כבר לאחר 21 דקות משחק, מספר 11 של ברצלונה החזיק בשני שערים. "הכדור כבר שמור", התבדח הברזילאי. "שליטה טובה במשחק, עם שלושת השערים במחצית הראשונה הצלחנו לעשות זאת, חיפשנו את השטחים; אני חושב שעשינו עבודה טובה, למרות שאנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים כדי לא לספוג את שני השערים. עשינו משחק יוצא מן הכלל, אם נשחק כך יהיה קשה מאוד לנצח אותנו", אמר.

/* LAST / NEXT ROUNDs */