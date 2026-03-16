הסקוררים מהדרום, השפלה, השרון והמרכז

מסיימים את פרויקט הכובשים המצטיינים של שנתון ילדים א' עם זרקור לעבר המבקיעים הבולטים בתשע ליגות, החל מהדרום ועד צפון השרון. הרשימה המלאה

הכובשים המצטיינים ילדים א' ( ולדי מויסייב)
פרויקט הכובשים המצטיינים של שנתון ילדים א' מגיע לסיומו. אחרי שהפננו זרקור לעבר המבקיעים הבולטים של הליגות הצפוניות, אחרי שהפננו זרקור על חמשת הסקוררים של ליגות מרכז ושרון, כעת הזמן להפנות זרקור לעבר הכובשים המצטיינים מהליגות שבשפלה, הליגות הדרומיות, הליגות של מרכז הארץ והליגות של אזור השרון. כמות הגולים המוצגת, היא זו שכבשו השחקנים במשחקי הליגה בלבד.

שיאן הכיבושים: אלון דגן - חלוץ הפועל קרית אונו מליגת מרכז, כבש 38 שערים במדי קבוצתו ועוד צמד שערים במדי קבוצת נערים ג'. סגנו הוא אוריאל אלפנדרי, שחקן מ.ס רמלה, שכבש 14 שערים.

רואים 6/6: כל אחד משני הכובשים המצטיינים של ליגת מזרח זכה לכבוש שישייה במשחק אחד: מלך שערי הליגה הוא איתי אפרים - (בית"ר מעלה אדומים) - שכבש 22 שערים. סגנו הוא יהונתן אגאי הכהן (עירוני מודיעין) - 20.

חזר בגדול: מלך שערי ליגת דן הוא יאיר עוקבי, שחקנה של הפועל מרמורק, ששב העונה לפעילות אחרי ארבע עונות. השחקן כבש 19 שערים. סגנו הוא שחקן הפועל ר"ג צפון, איתי פינקלקרויט - שכבש 17 שערים.

יתר הכובשים

דן 1: עילאי בן שושן  (מכבי באר יעקב) - 19, אלון שחר (שמשון ת"א צפון) - 13

דן 2: ארי אמדו (שמשון ת"א דרום) - 23, עמית גדי אסוס (הכח עמידר ר"ג) - 22

דרום 2: דניאל טלקר (מ.ס דימונה) - 24 שערים + חמש הופעות בקבוצת נערים ג', כרים אלפריגאת - 19.

שפלה: יוסף סבח (מ.ס באר שבע) - 18, עידן יקיר (מכבי יבנה) - 17.

שרון 1: ניל עקל (מכבי ברקאי) - 19, אחמד אגבאריה - 14.

צפון השרון: ג'מאל מחאמיד (צעירי אום אל פאחם) - 18 שערים + שש הופעות בקבוצת נערים ג', אליה ברהנו (מכבי השרון נתניה) ונועם ימין (מכבי כפר יונה) - 13 שערים. נועם ימין החל לשחק בעונה שעברה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
