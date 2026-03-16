יום שני, 16.03.2026 שעה 11:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

הדיון המסעיר שמעוררת החזרה של אמבפה לריאל

הצרפתי מוכן לחזור למגרשים, אך הוא יעשה זאת בדיוק ברגע שבו הקבוצה נמצאת בתקופה הטובה ביותר שלה מאז הגעתו של ארבלואה, כשוואלוורדה וברהים בשיאם

אמבפה (רויטרס)
אמבפה כבש 38 שערים ב-33 משחקים, נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם כיום, ובכל זאת החזרה שלו לריאל מדריד “מעלה כמה שאלות לא נוחות”, לפי התקשורת בספרד. יש ספקות לגבי השאלה האם הנוכחות שלו על הדשא יכולה להשפיע על מה שנראה מהקבוצה במשחקים האחרונים.

המציאות היא שריאל מדריד לא בדיוק ניצחה בקלות במשחקים שלה ללא החלוץ הצרפתי. היא ניצחה את בנפיקה בשער מינימלי בליגת האלופות, הפסידה לחטאפה בסנטיאגו ברנבאו וניצחה בבלאידוס בתוספת הזמן כאשר נראה היה שהעונה של הקבוצה עומדת להתפרק.

למרות זאת, שני המשחקים האחרונים מול מנצ'סטר סיטי ואלצ'ה גרמו לשכוח את התקופה הרעה הזו והשפיעו בצורה חיובית מאוד על האופן שבו האוהדים תופסים את הסגל. מעבר לתוצאות המרשימות (0:3 מול הקבוצה של פפ גווארדיולה ו-1:4 מול הקבוצה של אדר סראביה), הדבר הבולט ביותר היה הכדורגל והמחויבות שהציגו השחקנים.

שער העונה בעולם: גולר כובש מחצי מגרש!

המשחק מול סיטי נחשב לנקודת מפנה בעונה. משחק שארבלואה ניצח דרך הלוח הטקטי, כאשר הציב באותו הרכב את טיאגו פיטארץ', אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה וברהים, והשאיר את ויניסיוס כשחקן היחיד עם חופש מוחלט.

מערך שיכול לחזור גם במשחק הגומלין, אך עם נוכחותו של אמבפה, שיחזור לסגל למשחק ביום שלישי, הדברים משתנים בצורה משמעותית. על פניו, החלוץ ייכנס במקום ברהים דיאס, אך הדיון מגיע עם השאלה הבאה: האם ניתן לשחזר את המשחק מהברנבאו כאשר הצרפתי על המגרש, בהתחשב במחויבות ההגנתית שלו ובמעט המשחק המשולב שהפגין בחודשים האחרונים?

אלה היו שניים מהמפתחות לניצחון על קבוצה כמו סיטי, שהגיעה כפייבוריטית. ריאל מדריד הצליחה לשלוט בכדור בחלקים רבים של המשחק באמצעות ריכוז של שחקני הכדורגל היצירתיים, והצליחה להגביל מאוד את סיטי בזכות המאמץ הפיזי של השחקנים והיכולת לסגור את המרכז ולשבש את בניית המשחק של הקבוצה התכולה.

הדיון קיים

הנוכחות של אמבפה משפיעה על היבטים רבים במשחק של ריאל מדריד, במיוחד כאשר הוא משחק לצד ויניסיוס. נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא העובדה שהצרפתי מרכז אצלו את סיום המהלכים כמעט בכל התקפה, דבר שמפחית מאוד את המעורבות של קו שני, שבשבוע האחרון, עם פדריקו ואלוורדה כמוביל, הראה שיש לו לא מעט שערים ברגליים. בהקשר הזה יש נתון בולט: האורוגוואי כבש 7 שערים בכל המסגרות עד כה, וכולם הגיעו כאשר חברו הצרפתי לא היה על המגרש.

אין ספק בכל מה שאמבפה מביא לקבוצה כאשר הוא נמצא על הדשא מבחינת שערים, איום מתמיד ומגוון יכולות. גם אי אפשר לשכוח שללא הצרפתי היו לריאל מדריד משחקים רעים במיוחד. עם זאת, השאלה הגדולה כעת היא כיצד הנוכחות של מספר 10 של הבלאנקוס תשפיע על המשחק של הקבוצה עם שובו, במיוחד אם ארבלואה ימצא את עצמו "מחויב" להעלות אותו למגרש גם כאשר אינו כשיר ב-100%.

