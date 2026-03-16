הדיון המסעיר שמעוררת החזרה של אמבפה לריאל

אמבפה כבש 38 שערים ב-33 משחקים, נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם כיום, ובכל זאת החזרה שלו לריאל מדריד “מעלה כמה שאלות לא נוחות”, לפי התקשורת בספרד. יש ספקות לגבי השאלה האם הנוכחות שלו על הדשא יכולה להשפיע על מה שנראה מהקבוצה במשחקים האחרונים.

המציאות היא שריאל מדריד לא בדיוק ניצחה בקלות במשחקים שלה ללא החלוץ הצרפתי. היא ניצחה את בנפיקה בשער מינימלי בליגת האלופות, הפסידה לחטאפה בסנטיאגו ברנבאו וניצחה בבלאידוס בתוספת הזמן כאשר נראה היה שהעונה של הקבוצה עומדת להתפרק.

למרות זאת, שני המשחקים האחרונים מול מנצ'סטר סיטי ואלצ'ה גרמו לשכוח את התקופה הרעה הזו והשפיעו בצורה חיובית מאוד על האופן שבו האוהדים תופסים את הסגל. מעבר לתוצאות המרשימות (0:3 מול הקבוצה של פפ גווארדיולה ו-1:4 מול הקבוצה של אדר סראביה), הדבר הבולט ביותר היה הכדורגל והמחויבות שהציגו השחקנים.

המשחק מול סיטי נחשב לנקודת מפנה בעונה. משחק שארבלואה ניצח דרך הלוח הטקטי, כאשר הציב באותו הרכב את טיאגו פיטארץ', אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה וברהים, והשאיר את ויניסיוס כשחקן היחיד עם חופש מוחלט.

מערך שיכול לחזור גם במשחק הגומלין, אך עם נוכחותו של אמבפה, שיחזור לסגל למשחק ביום שלישי, הדברים משתנים בצורה משמעותית. על פניו, החלוץ ייכנס במקום ברהים דיאס, אך הדיון מגיע עם השאלה הבאה: האם ניתן לשחזר את המשחק מהברנבאו כאשר הצרפתי על המגרש, בהתחשב במחויבות ההגנתית שלו ובמעט המשחק המשולב שהפגין בחודשים האחרונים?

אמבפה ודיאס (IMAGO)

אלה היו שניים מהמפתחות לניצחון על קבוצה כמו סיטי, שהגיעה כפייבוריטית. ריאל מדריד הצליחה לשלוט בכדור בחלקים רבים של המשחק באמצעות ריכוז של שחקני הכדורגל היצירתיים, והצליחה להגביל מאוד את סיטי בזכות המאמץ הפיזי של השחקנים והיכולת לסגור את המרכז ולשבש את בניית המשחק של הקבוצה התכולה.

הדיון קיים

הנוכחות של אמבפה משפיעה על היבטים רבים במשחק של ריאל מדריד, במיוחד כאשר הוא משחק לצד ויניסיוס. נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא העובדה שהצרפתי מרכז אצלו את סיום המהלכים כמעט בכל התקפה, דבר שמפחית מאוד את המעורבות של קו שני, שבשבוע האחרון, עם פדריקו ואלוורדה כמוביל, הראה שיש לו לא מעט שערים ברגליים. בהקשר הזה יש נתון בולט: האורוגוואי כבש 7 שערים בכל המסגרות עד כה, וכולם הגיעו כאשר חברו הצרפתי לא היה על המגרש.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (IMAGO)

אין ספק בכל מה שאמבפה מביא לקבוצה כאשר הוא נמצא על הדשא מבחינת שערים, איום מתמיד ומגוון יכולות. גם אי אפשר לשכוח שללא הצרפתי היו לריאל מדריד משחקים רעים במיוחד. עם זאת, השאלה הגדולה כעת היא כיצד הנוכחות של מספר 10 של הבלאנקוס תשפיע על המשחק של הקבוצה עם שובו, במיוחד אם ארבלואה ימצא את עצמו "מחויב" להעלות אותו למגרש גם כאשר אינו כשיר ב-100%.