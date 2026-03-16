ניצלו היטב את הפגרה: כר הדשא בטדי שודרג

בזמן שהכדורגל הישראלי מושבת, בעיריית ירושלים ניצלו את התקופה לשיפור באצטדיון טדי. באמצעות חברת אריאל והנהלת האצטדיון בוצעו עבודות לשדרוגו של כר הדשא.

כזכור, עוד לפני פרוץ המלחמה נשמעו לא מעט טענות מצד גורמים בכדורגל הישראלי בנוגע לאיכות הדשא בטדי. בעקבות זאת, כבר אז החלו באצטדיון בעבודות טיפול ושיקום של המשטח, בעיקר באזורים הקרובים ליציע הדרומי.

הפגרה סייעה לשיקום הדשא

העובדה שבשבועיים האחרונים לא התקיימו משחקים באצטדיון תרמה רבות לתהליך השיקום. הפגרה שנכפתה על הליגה אפשרה לצוות התחזוקה לבצע עבודות עומק בדשא, כאשר גם תנאי מזג האוויר בתקופה האחרונה סייעו לשיפור המצב. במהלך התקופה טופלו אזורים פגועים במשטח המשחק והושם דגש על החלקים שסבלו מבלאי גבוה במהלך העונה.

הדשא החדש באצטדיון טדי (פרטי)

ממתינים לחזרת המשחקים

כעת, בהנהלת האצטדיון ממתינים בירושלים להחלטה בנוגע לחזרת משחקי הכדורגל. גם שתי הקבוצות שמשחקות בטדי, בית”ר והפועל ירושלים, ממתינות לעדכון בנושא בתקווה שהליגה תחודש בקרוב.