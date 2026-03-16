מאהר חאמד אירח את אחי נצרת עם אפטאר

קצת נחת ושלווה מכל מה שקורה בארץ. מאהר חאמד, חבר ההנהלה הבכיר במכבי אחי נצרת, מוליכת ליגה א' צפון, אירח אצלו אפטאר (ארוחת ערב השוברת את הצום היומי בחודש הרמדאן המוסלמי) והזמין את כלל הקבוצה לאכול מהמטעמים שהוכנו. האירוח היה לרגל לילת אל-קדר, מהלילות האחרונים בחודש הרמדאן, שיסתיים ביום חמישי הקרוב (19/03).

במכבי אחי נצרת הודו למאהר חאמד על האירוח והכיבוד במטעמים שהונחו על השולחנות והביאו לקירוב בין השחקנים ואנשי המועדון. "תודה רבה לו על היוזמה הנדיבה", ציינו במועדון, "מי ייתן והאל יגמול לו על כך", סיכמו. במכבי אחי נצרת, בדומה למספר מועדונים אחרים, חזרו להתאמן, כשעדיין לא ברור אם ומתי תחזור ליגה א' צפון.

הארוחה של אחי נצרת (באדיבות המועדון)

במכבי אחי נצרת רוצים לסיים העונה ברוח ספורטיבית, על כר הדשא, ולחזור לליגה הלאומית, ממנה נשרו לפני שלוש עונות, לאחר שנתגלו בעיות פיננסיות, מה שהיא לירידה לליגה א', הורדת 12 נקודות וכניסת נאמן, עו"ד נדב מאיוסט. מאז, הקבוצה התאוששה ומראה סימנים של רצון עז לחזור לקדמת הבמה של הכגדורגל הישראלי.