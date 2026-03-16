יום שני, 16.03.2026 שעה 10:01
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

ברצלונה והגדולות של אנגליה בעקבות לואיס הול

הקטלונים סימנו את מגן ניוקאסל שכיכב נגדם באלופות, כשגם מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל במרוץ. תג המחיר האדיר בפנים, אך המגפייז לא רוצים לכמכור

לואיס הול שומר על לאמין ימאל (IMAGO)


המגן הצעיר של ניוקאסל, לואיס הול, הפך לאחד השמות החמים בשוק ההעברות האירופי לאחר עונה מרשימה במיוחד. לפי דיווחים באנגליה, מספר מועדוני ענק עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחות של המגן בן ה-21, כאשר בין המתעניינות נמצאות ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל.

העניין סביב הול התגבר במיוחד לאחר הופעותיו המרשימות מול ברצלונה מוקדם יותר השנה, משחקים שבהם הצליח למשוך תשומת לב רבה מצד סקאוטים של קבוצות בכירות ברחבי אירופה. לפי הדיווח של CaughtOffside, גם לייפציג, דורטמונד ומספר קבוצות נוספות מהליגה הספרדית עוקבות אחריו באופן צמוד, אם כי עד כה לא הוגשה הצעה רשמית.

ניוקאסל מסרבת למכור

למרות ההתעניינות הגדולה מצד המועדונים הבכירים, עמדתה של ניוקאסל ברורה לחלוטין. במועדון לא מתכוונים למכור את הול ורואים בו חלק מרכזי בפרויקט העתידי של הקבוצה. המאמן אדי האו מחשיב את המגן כאחד מאבני היסוד של הסגל, והקבוצה אף מתכננת להציע לו חוזה חדש עם שדרוג משמעותי בשכר והתחייבות לטווח ארוך.

לואיס הול ולאמין ימאל (IMAGO)

הול חתום כיום בניוקאסל עד 2029 וללא סעיף שחרור, מה שמחזק עוד יותר את עמדת המועדון. לפי הערכות של מומחי שוק ההעברות, אם ניוקאסל בכלל תסכים להיכנס למשא ומתן בעתיד, תג המחיר יעמוד על כ-65 עד 70 מיליון ליש"ט.

לואיס הול נחשב לאחד הכישרונות הגדולים של ניוקאסל לעתיד. יכולתו לשלב בין הגנה להתקפה, שליטה בכדור והבנה טקטית גבוהה הופכות אותו למגן שמתאים לכדורגל המודרני, ולכן קבוצות רבות רואות בו חיזוק איכותי לטווח הארוך.

באנגליה אף מתארים אותו כמועמד להיות המגן השמאלי של נבחרת אנגליה בעשור הקרוב, בעוד שאוהדי ניוקאסל רואים בו "אחד משלהם" ומתנגדים לכל אפשרות של מכירה.

לואיס הול (IMAGO)

בסיכומו של דבר, ההופעה מול ברצלונה סימנה נקודת מפנה בקריירה של הול והקפיצה את מעמדו בקרב מועדוני הצמרת באירופה. למרות ההתעניינות הגדלה מצד ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, ליברפול, ארסנל ומועדונים נוספים, נכון לעכשיו ניוקאסל נחושה לשמור עליו, כאשר התרחיש הסביר ביותר הוא שימשיך לשחק בסנט ג'יימס פארק עוד שנים רבות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
