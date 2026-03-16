ברצלונה והגדולות של אנגליה בעקבות לואיס הול

המגן הצעיר של ניוקאסל, לואיס הול, הפך לאחד השמות החמים בשוק ההעברות האירופי לאחר עונה מרשימה במיוחד. לפי דיווחים באנגליה, מספר מועדוני ענק עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחות של המגן בן ה-21, כאשר בין המתעניינות נמצאות ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל.

העניין סביב הול התגבר במיוחד לאחר הופעותיו המרשימות מול ברצלונה מוקדם יותר השנה, משחקים שבהם הצליח למשוך תשומת לב רבה מצד סקאוטים של קבוצות בכירות ברחבי אירופה. לפי הדיווח של CaughtOffside, גם לייפציג, דורטמונד ומספר קבוצות נוספות מהליגה הספרדית עוקבות אחריו באופן צמוד, אם כי עד כה לא הוגשה הצעה רשמית.

ניוקאסל מסרבת למכור

למרות ההתעניינות הגדולה מצד המועדונים הבכירים, עמדתה של ניוקאסל ברורה לחלוטין. במועדון לא מתכוונים למכור את הול ורואים בו חלק מרכזי בפרויקט העתידי של הקבוצה. המאמן אדי האו מחשיב את המגן כאחד מאבני היסוד של הסגל, והקבוצה אף מתכננת להציע לו חוזה חדש עם שדרוג משמעותי בשכר והתחייבות לטווח ארוך.

הול חתום כיום בניוקאסל עד 2029 וללא סעיף שחרור, מה שמחזק עוד יותר את עמדת המועדון. לפי הערכות של מומחי שוק ההעברות, אם ניוקאסל בכלל תסכים להיכנס למשא ומתן בעתיד, תג המחיר יעמוד על כ-65 עד 70 מיליון ליש"ט.

לואיס הול נחשב לאחד הכישרונות הגדולים של ניוקאסל לעתיד. יכולתו לשלב בין הגנה להתקפה, שליטה בכדור והבנה טקטית גבוהה הופכות אותו למגן שמתאים לכדורגל המודרני, ולכן קבוצות רבות רואות בו חיזוק איכותי לטווח הארוך.

באנגליה אף מתארים אותו כמועמד להיות המגן השמאלי של נבחרת אנגליה בעשור הקרוב, בעוד שאוהדי ניוקאסל רואים בו "אחד משלהם" ומתנגדים לכל אפשרות של מכירה.

בסיכומו של דבר, ההופעה מול ברצלונה סימנה נקודת מפנה בקריירה של הול והקפיצה את מעמדו בקרב מועדוני הצמרת באירופה. למרות ההתעניינות הגדלה מצד ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, ליברפול, ארסנל ומועדונים נוספים, נכון לעכשיו ניוקאסל נחושה לשמור עליו, כאשר התרחיש הסביר ביותר הוא שימשיך לשחק בסנט ג'יימס פארק עוד שנים רבות.