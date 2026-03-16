7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

אנצ'לוטי: הדור החדש היה צריך להביא אופי משלו

המאמן בראיון, על השינויים בריאל ("לא קורה בין לילה"), ויניסיוס ("מעולם לא אכזב אותי במשחקים חשובים"), ברזיל ("פחות לחץ") וה-11 הכי טובים שלו

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
אחד הדברים הכי מדוברים בריאל מדריד זה סוגיית המאמן. אחרי הפיטורים של צ’אבי אלונסו, נראה שאלברו ארבלואה נכנס עכשיו לתקופה מעט טובה יותר, אך די ברור לקהל האוהדים שהוא לא האיש שהם רוצים לראות בטווח הארוך. מי שהיה שנים רבות מי שהוביל את הלאנקוס, הוא קרלו אנצ’לוטי, שהיום עושה זאת בנבחרת ברזיל.

האיטלקי עזב את הלבנים כמאמן המעוטר ביותר בתולדות המועדון והוא בלי ספק אחד הגדולים בהיסטוריה שעשו זאת בכדורגל. במהלך ראיון מרתק ל’רדיו מארקה’, אנצ’לוטי נתן מספר ציטוטים מרתקים על זמנו במועדון מבירת ספרד, החודשים הראשונים בברזיל וגם דעה על כמה שחקנים.

על ההרגשה שלו במעבר מקריירת מועדונים לנבחרת כמו ברזיל: “אני שמח, כי זה פחות לחץ. אין הרבה משחקים, זאת בעיקר עבודה של צפייה על שחקנים. יש הרבה יותר זמן פנוי, אבל זאת עבודה מעניינת, כי יש לפחות 70 שחקנים שיכולים להיות בנבחרת”.

קרלו אנצ'לוטי מוצג כמאמן ברזיל (רויטרס)

“רואה את הזכייה במונדיאל כמוטיבציה”

הלחץ בזכייה במונדיאל אצל הסלסאו: “כן, הם רוצים פה את הגביע השישי כבר הרבה זמן, אבל אני רואה את זה כמוטיבציה. אנשים מקבלים אותי בברכה כאן, האנשים פה מאוד מחוברים לכדורגל, זאת מדינה שמחה ועליזה מלאה באנשים טובים”.

הרכב הברזילאים הכי טוב שהוא אימן לדעתו: “וואו. בשער הייתי יכול לשים את דידה, קאפו מימין, מיליטאו וטיאגו סילבה כבלמים ומרסלו בשמאל. בקישור קאסמירו, קאקה, בטוח אני שוכח מישהו… באגפים ויניסיוס ורודריגו ובחלוץ יש לי הרבה ספקות. רונאלדו, ריבאלדו, רונאלדיניו… יש הרבה”.

האם הוא בקשר עם אנשים מריאל מדריד: “כן, לפעמים. אחרי המשחק עכשיו נגד מנצ’סטר סיטי בירכתי את המועדון ואת הנשיא. דיברתי גם עם השחקנים. עם רודריגו דיברתי לפני כמה ימים כדי לבדוק לשלומו, אני בקשר איתם, כן”.

רודריגו וקרלו אנצ'לוטי (ריאל מדריד)

“הדור הישן נעלם”

דעתו על איך ריאל מדריד ה”מושלמת” השתנתה כל כך: “זה לא רק החלפת טוני קרוס בקיליאן אמבפה. באותה שנה נאצ’ו עזב, קרבחאל נפצע ומודריץ’ שיחק פחות. הדור הישן נעלם ודור חדש היה צריך להביא אופי ודוגמה אישית. זה לא קורה בין לילה, זה לוקח זמן”.

הסיטואציה של ויניסיוס: “הוא מעולם לא אכזב אותי במשחקים חשובים. אני לא זוכר רבע או חצי גמר אחד שוויני עשה טעות. אולי התסכול שהיה לו אז בוולנסיה גרם לו לאבד את הריכוז, אבל מעולם לא במשחקים קריטיים. אני משוכנע שיהיה לו מונדיאל נהדר אם הוא ייבחר לסגל”.

