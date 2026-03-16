"ריאל מדריד תציע 160 מיליון אירו על אוליסה"

העיתון 'בילד' פרסם "שמועה פרועה" על הצעה ענקית אפשרית מצד ריאל מדריד לבאיירן מינכן עבור מייקל אוליסה (24). לפי העיתון הגרמני, מומחה ההעברות אקרם קונור טוען כי נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס הוא מעריץ גדול של אוליסה וכי המועדון מתכנן להחתים את הצרפתי בסיום העונה.

קונור טוען כי ריאל מדריד תהיה מוכנה לשלם 160 מיליון אירו עבור מייקל אוליסה, שמועה ש'בילד' עצמו הגדיר כ"מופרכת". "בריאל מדריד דוחפים להחתים את מייקל אוליסה, המועדון עשוי להגיש הצעה שתגיע ל-160 מיליון אירו כדי לצרף אותו", אמר קונור.

כריסטיאן פאלק כתב: "בספורט בילד יודעים: נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס מתכנן מהלך גדול שיגרום לכולם לשכוח מהעונה הנוכחית. האוהדים יסתפקו בעוד סופרסטאר".

מייקל אוליסה (IMAGO)

החוזה של מייקל אוליסה בבאיירן מינכן

למרות השמועה הזו, שעוררה הדים גדולים בגרמניה, בבאיירן מינכן אין כל כוונה למכור שחקן כמו אוליסה, שמחזיק בחוזה עד 2029 וללא סעיף שחרור. שווי השוק של מייקל אוליסה מוערך בכ-130 מיליון אירו.

המספרים המדהימים של מייקל אוליסה

הבריטי שהתאזרח בצרפת משחק כקשר וכשחקן כנף בבאיירן מינכן מאז 2024. הוא גדל במחלקות הנוער של צ'לסי, ארסנל ומנצ'סטר סיטי לפני שעבר לרדינג, משם המשיך לקריסטל פאלאס ולבסוף הצטרף למועדון הגרמני תמורת 60 מיליון אירו.

"כאשר אני נמצא בעמדה מסוימת, המאמן רוצה שאעבור את היריב באחד על אחד, שאבעט לשער ושאשחק בחופשיות", הסביר על סגנון המשחק שלו. אוליסה גם הדגיש: "כשאתה במועדון כמו באיירן אתה רוצה לזכות בהכל. זה כמובן היעד שלנו". העונה רושם מייקל אוליסה נתונים מרשימים במיוחד של 15 שערים ו-27 בישולים ב-38 משחקים.