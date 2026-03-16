יום שני, 16.03.2026 שעה 11:27
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6725-9326באיירן מינכן1
5826-5526בורוסיה דורטמונד2
5034-5426הופנהיים3
5034-5126שטוטגרט4
4735-4826לייפציג5
4533-4926באייר לברקוזן6
3849-4926איינטרכט פרנקפורט7
3443-3726פרייבורג8
3142-3126אוניון ברלין9
3145-3126אוגסבורג10
3037-2926המבורג11
2843-3026בורוסיה מנשנגלדבאך12
2741-3126מיינץ13
2544-3526פ.צ. קלן14
2547-2926ורדר ברמן15
2442-2326סט. פאולי16
2156-3526וולפסבורג17
1458-2426היידנהיים18

"ריאל מדריד תציע 160 מיליון אירו על אוליסה"

אקרם קונור טוען שפלורנטינו פרס מעריץ את כוכב באיירן ומתכנן להחתימו, ב'בילד' הגדירו את השמועה כ"מופרכת", אבל מאשרים שהנשיא "מתכנן מהלך גדול"

מייקל אוליסה (IMAGO)
מייקל אוליסה (IMAGO)

העיתון 'בילד' פרסם "שמועה פרועה" על הצעה ענקית אפשרית מצד ריאל מדריד לבאיירן מינכן עבור מייקל אוליסה (24). לפי העיתון הגרמני, מומחה ההעברות אקרם קונור טוען כי נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס הוא מעריץ גדול של אוליסה וכי המועדון מתכנן להחתים את הצרפתי בסיום העונה.

קונור טוען כי ריאל מדריד תהיה מוכנה לשלם 160 מיליון אירו עבור מייקל אוליסה, שמועה ש'בילד' עצמו הגדיר כ"מופרכת". "בריאל מדריד דוחפים להחתים את מייקל אוליסה, המועדון עשוי להגיש הצעה שתגיע ל-160 מיליון אירו כדי לצרף אותו", אמר קונור.

כריסטיאן פאלק כתב: "בספורט בילד יודעים: נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס מתכנן מהלך גדול שיגרום לכולם לשכוח מהעונה הנוכחית. האוהדים יסתפקו בעוד סופרסטאר".

מייקל אוליסה (IMAGO)מייקל אוליסה (IMAGO)

החוזה של מייקל אוליסה בבאיירן מינכן

למרות השמועה הזו, שעוררה הדים גדולים בגרמניה, בבאיירן מינכן אין כל כוונה למכור שחקן כמו אוליסה, שמחזיק בחוזה עד 2029 וללא סעיף שחרור. שווי השוק של מייקל אוליסה מוערך בכ-130 מיליון אירו.

המספרים המדהימים של מייקל אוליסה

הבריטי שהתאזרח בצרפת משחק כקשר וכשחקן כנף בבאיירן מינכן מאז 2024. הוא גדל במחלקות הנוער של צ'לסי, ארסנל ומנצ'סטר סיטי לפני שעבר לרדינג, משם המשיך לקריסטל פאלאס ולבסוף הצטרף למועדון הגרמני תמורת 60 מיליון אירו.

"כאשר אני נמצא בעמדה מסוימת, המאמן רוצה שאעבור את היריב באחד על אחד, שאבעט לשער ושאשחק בחופשיות", הסביר על סגנון המשחק שלו. אוליסה גם הדגיש: "כשאתה במועדון כמו באיירן אתה רוצה לזכות בהכל. זה כמובן היעד שלנו". העונה רושם מייקל אוליסה נתונים מרשימים במיוחד של 15 שערים ו-27 בישולים ב-38 משחקים.

